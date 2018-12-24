4 نصائح لتنظيف السجّاد من الشعر

يجب اختيار ماكنة تنظيف جيّدة للسجّاد

لا يعتمد تنظيف السجاد على التخلص من البقع والأوساخ المتراكمة وبقايا الطعام من الأطفال وكبار السن، بل يجب التخلص أيضاً من الشعر الذي يتناثر على السجاد، وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من النصائح لتنظيف السجّاد من الشعر:

1- اختيار الوقت المناسب للتنظيف يُنصح بتنظيف السجّاد في وقت يكون فيه الشخص متفرّغ ولديه وقت فراغ كاف لأنّه يحتاج إلى جهد كبير وخاصّة السجّاد السميك ذو المساحة الكبيرة.

2- يمكن التخفيف من كميّة الشعر المتناثر في المنزل، من خلال الحرص على تمشيط الشعر بشكل يوميّ، لأنّ تمشيط الشعر بشكلٍ يوميّ يقلّل من فرصة سقوطه على الأرض.

3- اختيار ماكنة تنظيف جيّدة للسجّاد.

4- تجنّب تنظيف السجّاد في الأيام التي تكون فيها الرطوبة عالية، لأنّها تؤخّر من جفافها ممّا يتسبّب في ظهور العفن عليها، مع ضرورة ترك النوافذ مفتوحة بعد التنظيف لضمان جفافها.

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