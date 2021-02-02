نصائح للتعامل مع الطلاق بشكل إيجابي في مكان العمل

يمكن أن تؤثر عواقب الطلاق على الحالة العقلية للفرد. بصرف النظر عن كونهم في حالة من اليأس ، فإن المطل قين أيضًا غير قادرين على البقاء منتجين في العمل.

على الرغم من جهودهم في مواكبة العمل ، يواجه هؤلاء الموظفون صعوبة في الأداء الجيد في مكان عملهم. في الأوقات الصعبة مثل هذه ، يحتاج المرء إلى الهدوء والثبات العاطفي إذا كان يريد مواكبة وتيرة العمل في مكان العمل. لذا ، إليك بعض الطرق للتعامل مع هذا الوقت الصعب بشكل احترافي.

خذ إجازة لبضعة أيام

خذ إجازة من العمل لبضعة أيام لأنك تحتاج حقًا إلى وقت لمعالجة الطلاق. تأكد من أنك تركز فقط على نفسك خلال تلك الأيام ولا تنغمس في الحزن العاطفي أو الأمور الماضية. أنت بحاجة إلى قدر معين من الاستقرار للعودة إلى حياتك الطبيعية ، وهو ما يمكنك تحقيقه من خلال الاستمتاع بعطلة صغيرة مع نفسك فقط.

أخبر رئيسك في العمل

حدد موعدًا سريعًا مع رئيسك في العمل واجعله يعرف أنك تمر بحالة طلاق. اجعل المناقشة واضحة واطلب منهم التفكير فيما إذا كان من الممكن إعفاؤك من المشاريع أو المناقشات المهمة للغاية في الوقت الحالي.

ركز على العمل أكثر

يحب البعض الخوض في عملهم ، مما يبقيهم بعيدين عن المشاعر العاطفية. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ، فإن التركيز على عملهم سيبقيهم على المسار الصحيح. بالنسبة للبعض ، فإن وظيفتهم هي الشيء الوحيد الذي لديهم سيطرة كاملة عليه ، وهذا الشعور يفرحهم لتجنب الانغماس في الحزن العاطفي.

انتبه لنفسك

العمل من خلال الطلاق يستهلك طاقة أكثر بكثير مما كان متوقعا. حتى أثناء العمل بعد استراحة طويلة ، تشعر أنك مشتت أو غير سعيد، حاول الخروج في نزهة قصيرة حول حرم مكتبك. يمكنك أيضًا تزيين مكتبك بعروض أسعار إيجابية وذكريات سعيدة أخرى ستشجعك على النظر إلى الصورة الأكبر.

اكتساب فرص عمل جديدة

يقول البعض إن تغييرًا هائلاً في الحياة مثل الطلاق يحفز روحًا أكبر في داخلك تدفعك إلى العمل بجدية أكبر نحو الأشياء التي طالما أردت تحقيقها. كما ترى ، يحررك الطلاق من أي قيود سابقة ويتيح لك فعل أي شيء. يمكنك الاستفادة من نفسك الجديدة لإنشاء مشروع تجاري أكبر أو العمل على فكرة بدء التشغيل التي كتبتها في يومياتك منذ أيام دراستك الجامعية.

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