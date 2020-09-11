نصائح للتغلب على مشكلة التعرّق الزائد

يعانى الكثير من الاشخاص من مشكلة التعرق الزائد الذى يتسبب لهم فى الكثير من الازعاج حيث يظهر تماما اما فى شكل الملابس او فى رائحة كريهة قد تكون منفرة للاخرين

ومن المعروف ان هناك اساسيات يجب اتباعها لمنع او الحد من اثار هذه المشكلة مثل استخدام مزيلات العرق ، ولكن البعض يخشى استخدامها ربما بفعل الشائعات التى تدور حولها وتنسب لها خطورة الاصابة بأمراض خطيرة كالسرطان، والبعض الاخر ربما تمثل لهم تكلفة مادية لا يستطيعون تحملها.