نصائح للتغلب على مشكلة التعرّق الزائد

يعانى الكثير من الاشخاص من مشكلة التعرق الزائد الذى يتسبب لهم فى الكثير من الازعاج حيث يظهر تماما اما فى شكل الملابس او فى رائحة كريهة قد تكون منفرة للاخرين
ومن المعروف ان هناك اساسيات يجب اتباعها لمنع او الحد من اثار هذه المشكلة مثل استخدام مزيلات العرق ، ولكن البعض يخشى استخدامها ربما بفعل الشائعات التى تدور حولها وتنسب لها خطورة الاصابة بأمراض خطيرة كالسرطان، والبعض الاخر ربما تمثل لهم تكلفة مادية لا يستطيعون تحملها.
ولهؤلاء وهؤلاء ينصح الخبراء بـ4 نصائح اساسية يمكن ان تحد من هذه المشكلة وهى:
1- الحرص على الاستحمام دائما ولكن بالمياه الباردة التى من شأنها تضييق المسام وليس توسيعها كما تفعل المياه الساخنة.
2- استخدام صابون مضاد للبكتيريا عند الاستحمام ويفضل استشارة طبيب فى نوعه.
3- الاقلال من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين.
4- الاقلال من تناول بعض البهارات فى المأكولات مثل الشطة والفلفل الاسود والكارى.
5- الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة التى تزيد الاحتكاك بالجسم ومن ثم زيادة التعرق ويفضل ايضا الملابس القطنية.
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