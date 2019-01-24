5 نصائح تساعدك للحفاظ على لون صبغة شعرك

يفضل ترطيب شعرك قبل بضعة أيام من صبغه (shutterstock.com)

تجد غالبية النساء صعوبة في الحفاظ على لون الشعر المصبوغ، كما أن هناك نوعية شعر ضعيف، لا يتحمل مستحضرات الصبغة، وسرعان ما يضعف ويتكسر بسرعة.

يجب قبل زيارة مصفف الشعر لصبغ شعرك، تابعي هذه الخطوات التي ستساعدكِ على الحفاظ على اللون لوقت أطول، كما أنها ستخفف من أضرار الصبغة على الشعر بحسب ما نشرته مجلة "فوج" العالمية للأزياء والجمال.

9 قواعد أساسية لصبغ الشعر في المنزل

1-صودا الخبز للتخلص من الصبغة القديمة

خصصي بعض الوقت لعلاج اللون القديم، قبل حوالى أسبوع من تغيير لون شعرك، ننصحكِ باستخدام خليط من الشامبو وصودا الخبز، كما يمكنكِ استخدام خل التفاح، ينصح بوضع البلسم بعد العلاج.

2-قص الشعر قبل صبغه

يساعد علاج البروتين المنتظم لبضعة أسابيع قبل موعد الصبغة، باستعادة الصحة لشعرك، كما ننصحكِ بقص الشعر التالف قبل موعد الصبغ، للتخلص من النهايات المقصفة، لا تهملي صحة شعركِ إذ كان تالفًا، واحرصي على العناية بشعرك مع المصفف قبل صبغه.

3-ترطيب الشعر قبل صبغه

أساسيات صبغ الشعر في المنزل

يفضل ترطيب شعرك قبل بضعة أيام من صبغه، لتحقيق التوازن الهيدروجيني، وذلك من خلال استخدام الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون على أطراف الشعر، وتركه نصف ساعة قبل الاستحمام.

4-الاستحمام وتصفيف الشعر قبل يوم واحد من موعد صبغه

ينصح بالاستحمام وتصفيف شعركِ قبل يوم واحد من صبغه للحصول على أفضل النتائج، إذ لا يمكنكِ غسل شعركِ مباشرة قبل صبغه، كي لا يزيد من خطر جفافه، كما أن فروة الرأس تلتهب بسرعة.

ولا يمكن أن يكون شعركِ مليء بالزيوت والدهون، فلن تحصلي على اللون المطلوب.

6-البحث عن أفكار لصبغ شعرك

تحتاجين للبحث عن أفكار قريبة للون الذي تريدين الحصول عليه، وعرضها لمصفف الشعر، لا تنتظري أن تحصلي على اللون نفسه لكن هذه الصور تساعد مصفف الشعر على معرفة ما تريدين.

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