نصائح للمحافظة على زوجك

ولأن المرأة هي المتحكمة عادة في شكل ومسار العلاقات؛ سنقدم بعض النصائح المهمة لكل زوجة تريد الحفاظ على زوجها في علاقة زوجية سعيدة ومزدهرة :



1. أظهري لزوجك الاحترام والتقدير

الاحترام لا يتعلق بالسماح له باتخاذ كل قرار ثم المضي قدماً بشكل أعمى. الاحترام هو الوثوق به بوصفه شريك حياتك، ومعاملته بالطريقة التي يريدها.

يتعلق الأمر أيضاً بالتفكير في أفكاره قبل اتخاذ القرارات والتحدث عن الأمور والعمل بوصفكما فريقاً.

في بعض الأحيان عندما تتزوج المرأة، فإنها تبدأ في الحصول على شعور زائف بالأمان، ولكن يجب أن تتذكري دائماً أن أي رجل يمكنه المغادرة بسهولة إن ضاق ذرعاً من العلاقة؛ لذلك يجب أن تتذكري أهمية وجوده بحياتك؛ فهو الأمان الذي تبحثين عنه، وليس الأمان في كونك متزوجة.



2. شاركي زوجك أعباءه

أحد أفضل جوانب الزواج هو ألا تكون وحيداً لديك أفضل صديق ورفيق في السكن وشريك حياتك. ليس عليك أن تعيشي حياة فرد واحد وتثقلي على نفسك ولا هو كذلك.

ستكون هناك مواسم في حياتك وفي زواجك، حيث سيحتاج أحدكما إلى أخذ زمام المبادرة، وأن يكون قوياً للآخر. مشكلاتكم واحدة؛ تدخلي عندما ترينه يكافح واعرضي عليه مشاركة أعبائه كوني قوته وراحته.

3. افعلي ما يحبه

خذي الوقت الكافي لملاحظة ما يجعله يشعر بالقرب منك؛ ما الذي يجعله يبتسم، ما الذي يجعله يشعر بأنه مميز، وما الذي يجعله يشعر بأنه أول اهتماماتك.

الرجل بطبيعته يحب أن يشعر بأن له مكانة متميزة في نفوس من حوله، خاصة السيدة التي اختارها لتكون شريكة حياته، فمن أكثر الأسباب نفور الرجل من علاقة ما؛ هو شعوره بأنه لا يحتل المرتبة الأولى في حياة زوجته.



4. لا تزيدي من سيطرتك

قد تحاولين السيطرة على شريكك دون قصد منك للحصول على حياة وعلاقة مثالية معه، فتبدأي دون وعي في اللوم والانتقاد والتهديد والغضب، وتلك العادات تؤدي لتدمير العلاقة بينك وبين زوجك.



5. المزاح والمرح

إن الفترة الأولى من الزواج تكون مُمتلئة بالمُزاح والضحك وإضفاء المرح، ويستمر ذلك حتى ولادة الطفل الأول، ثم الثاني، وبالتدريج يتدهور مستوى المرح، وتنزلق العلاقة وسط المتاعب والمشاغل وتبعات الحياة اليومية؛ إلا أن الحياة الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة روتينية جامدة؛ هناك دائماً مجال مُتاح لمزيدٍ من المرحِ والمزاح.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

كيف عزز وباء كورونا من اهتمام العالم بالعلم؟

خمسة مكملات تحتاجها كل إمرأة لتحافظ على صحتها وحيويتها

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد: