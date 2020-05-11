نصائح هامة للحصول على نوم هادئ وبشرة نضرة في رمضان

تتعرّض البشرة أثناء رمضان للإجهاد والجفاف، فتنتفخ العين وتظهر حولها التجاعيد والهالات السوداء. ويعتبر النوم الهادئ لفترة كافية من العوامل الهامة جدا للحصول على بشرة رائعة وصحية.

النصائح:

تجهيز مكان النوم من حيث الاضاءة الخافتة وتجنب وجود التلفاز أو الكمبيوتر المحمول او مصدر آخر من تلك التي تحفّز الدماغ، وأيضا تعطير الغرفة بالروائح الجذابة التي تساعد على الاسترخاء مثل اللافندر.

تجنب النوم على البطن لأنه يزيد من القلق ويمنع النوم الهادئ.

المحافظة على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ حتى في العطلات يساعد على نوم هادئ.

الاستحمام بماء دافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء وإزالة اجهاد وتوتر اليوم ويساعد في ترطيب البشرة.

قراءة كتاب او الاستماع الى موسيقى هادئة يدخل الدماغ في مرحلة النعاس ويهيئ الجسم للنوم.

تجنب تناول الأكل قبل النوم مباشرة ومحاولة تناول وجبة العشاء قبل النوم بفترة كافية.

ممارسة التمارين الرياضية يومياً وبانتظام لإزالة التوتر والاسترخاء والمساعدة على النوم.

تجنب التدخين الذي يؤدي الى اضطراب النوم ويؤذي البشرة ويصيبها بالجفاف والتجاعيد.

تجنب الكافيين الموجود في الشاي والقهوة وحتى في المشروبات الغازية واستبدال ذلك بكوب من الشاي منزوع الكافيين قبل النوم للمساعدة في الاسترخاء.