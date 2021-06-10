طبق سهل وسريع نودلز بصلصة الترياكي من المطبخ الآسيوي...

المكونات:

صلصة تريكي

ربع كوب صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة خل أرز

2 ملعقة كبيرة سكر بني

1/4 ملعقة صغيرة زيت سمسم محمص

2 حص ثوم مفروم

2 إنش من الزنجبيل الطازج المبشور

رشة فلفل أحمر ، اختياري

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

2 ملعقة كبيرة ماء

نودلز بالخضروات

1 رطل من الخضار المقلية المجمدة

8 أوقية نودلز سوبا الحنطة السوداء

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

الطريقة:

أضف صلصة الصويا وخل الأرز والسكر البني وزيت السمسم المحمص ورقائق الفلفل الأحمر ونشا الذرة والماء في وعاء. قشر الزنجبيل ثم ابشره مباشرة في الوعاء باستخدام مبشرة جبن صغيرة. إذا لم يكن لديك مبشرة ، يمكنك فرم الزنجبيل. افرم الثوم وأضفه إلى الوعاء أيضًا. يقلب لدمج المكونات.

احضري قدرًا متوسط ​​الحجم من الماء حتى يغلي على نار عالية ، ثم أضف المعكرونة ، ثم استمري في الغلي لمدة 5-6 دقائق أو حتى تنضج المعكرونة. صفي المعكرونة في مصفاة.

سخني الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. بمجرد أن تصبح المقلاة ساخنة، أضف الخضار المجمدة. يقلب ويطهى لمدة دقيقتين فقط، فقط لتسخين الخضار قليلاً. قلبي صلصة الترياكي لفترة وجيزة ثم اسكبيها في المقلاة. اتركها تنضج ، وعندها ستزداد ثخانة. ستنتهي الخضروات من التسخين بعد ذلك. أطفئي النار بمجرد أن تصبح الصلصة ساخنة وسميكة.

أضف المعكرونة المصفاة إلى المقلاة وحركها حتى تتغطى بالصلصة. قسّمي النودلز على أربعة أطباق ثم ضعي أي خضروات متبقية من المقلاة فوقها بالملعقة. تقدم فوراً.

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