هل تتأثر خصوبة النساء بتطعيم كورونا؟

وسط سعي دول العالم لتلقيح شعوبها ضد كورونا، وبدء وصول لقاحات كوفيد-19 الأولى إلى الناس في منذ الشهر الماضي، كانت هناك الكثير من عمليات الشائعات والاخبار الكاذبة المصاحبة، وخاصة حول الاثار الجانبية للقاح وتأثيره على خصوبة النساء.

ونقلاً عن "موقع حلوة" ومع ذلك أوضحت البروفيسورة لوسي تشابيل، أستاذة أبحاث المعهد القومي للولادة في كلية كينغز في لندن، أنه لا حاجة للقلق، حيث لا يؤثر لقاح كوفيد-19 على خصوبة النساء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاءت تعليقات البروفيسورة لوسي تشابيل في اعقاب استطلاع للرأي شمل 55642 بريطانياً، والذي وجد أن أكثر من ربع النساء بين سن 18 و34 عاماً، يخططن لرفض اللقاح خوفا من تأثيره على قدرتهن على الحمل والانجاب.

وقالت البروفيسورة: "لقد اطلعت على كل المصادر المتعلقة بالامر، ولا أرى أي أساس على الإطلاق للمخاوف بشأن أي من لقاحات كوفيد-19 المرخصة حول الخصوبة"، موضحة أن التساؤلات والقلق حول اللقاحات الجديدة مفهومة، ولكن الادعاءات المخيفة المنتشرة عبر الإنترنت لا أساس لها من الصحة.



وختمت: "لا يوجد سبب للقلق من وجهة نظر بيولوجية، وليس هناك أي أدلة على أن النساء اللاتي قد تم تطعيمهن قد اُصيبن بمشاكل في الخصوبة".

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