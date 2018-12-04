وصفات الكريسماس: كعكة مخفوق البيض
كعكة مخفوق البيض أو Eggnog من الوصفات الشهية الغنية بالمكونات اللذيذة...
المكونات:
خبز
3 بيضات
1 ½ كوب مخفوق البيض eggnog
1 كوب زيت نباتي
1 ½ كوب سكر
¾ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
¾ ملعقة صغيرة من مستخلص الرم
3 أكواب من الطحين متعدد الأغراض
2 ملعقة شاي مسحوق الخبز
½ ملح ملعقة صغيرة
½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب
1 كوب فواكه ملبنة مقطعة
½ كوب من الجوز المفروم
الزينة:
1 ½ كوب سكر الحلويات ، المنخل
ربع كوب من مخفوق البيض
¼ كوب فواكه مجففة
الطريقة:
في وعاء كبير، يخفق البيض والزيت. يضاف السكر والمستخلص. يخلط جيدا. يضاف ما بين 2 ½ كوب من الدقيق ومسحوق الخبز والملح وجوزة الطيب ؛ تضاف تدريجيا إلى خليط البيض. توضع الفاكهة المتبقية بالطحين ؛ يقلب الخليط. يضاف الجوز.
يصب في صينتين مدهونين. يُخبز في درجة حرارة 350 لمدة 60-65 دقيقة أو حتى يخرج المسواك نظيفة. يُبرد لمدة 10 دقائق قبل إزالته من الصوان إلى الحامل السلكي ليبرد تمامًا.
الصلصة: يضاف مخفوق البيض الى سكر 1 ملعقة طعام في كل مرة حتى يتشكل لون سميك (قد لا تضطر إلى استخدام كل المخفوق). تسكب الصلصة على الخبز وتوضع فوقه فاكهة مسكرة إضافية ، يترك لمدة 1 ساعة قبل وضعه في أكياس او تغليفه.