وصفات صيفية: سلطة المقبلات الإيطالية

سلطة المقبلات اللذيذة المليئة باللحوم الباردة والجبن والخضروات المخللة..

المكونات:

8 أوقية سلطة خضراء مختارة

1 جرة قلوب الخرشوف

1 نصف لتر من طماطم الكرزي

8 أوقية جبن موزاريلا

8 أوقية من السلامي

1 جرة زيتون كالاماتا

1 جرة فلفل

1/2 بصلة حمراء

8 أوقية جبن بروفولون

التتبيلة الإيطالية

1/2 كوب زيت زيتون بكر ممتاز

3 ملاعق كبيرة من خل النبيذ الأحمر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة خردل ديجون

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة كبيرة توابل إيطالية

1/2 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

الطريقة:

تُمزج مكونات الصلصة في وعاء أو جرة (زيت الزيتون ، خل النبيذ الأحمر ، عصير الليمون ، الديجون ، مسحوق الثوم ، التوابل الإيطالية ، الملح ، الفلفل ، السكر ، البارميزان المبشور). أغلق البرطمان بإحكام ورجه أو اخفق في وعاء حتى تمتزج المكونات.

قطع أي لحوم باردة أو جبن إلى قطع صغيرة الحجم. صفي الزيتون وأي خضروات مملحة. قطع البصل الأحمر إلى شرائح رفيعة وقطع الطماطم إلى نصفين.

ضع الخضار في قاع الوعاء ثم ضع فوقها أصناف المقبلات. امنح الصلصة خفقاً سريعاً، ثم رشها على السلطة (ابدأ بنصف الصلصة وأضف المزيد حسب الحاجة). قلب السلطة حتى يتم تغليف كل شيء في الصلصة ، ثم استمتع.

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