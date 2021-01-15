وصفات لشد مسامات البشرة

شد المسام

• نظفي وجهك بغسول وجه لطيف معتدل. ثم رشي الماء البارد المثلج على وجهك أو أفركي قطعة ثلج ملفوفة في منشفة على وجهك. الثلج البارد يقلص عضلات الوجه لفترة من الوقت، وهذا يعمل على تقليص المسام بشكل مؤقت. ثم اتركيه حتى يجف. يمكنك بعد ذلك تطبيق عصير الليمون الطازج على وجهك، إذا لم تكن بشرتك حساسة للغاية ، فالليمون قابض مما يساعد على إغلاق المسام.

وصفات شد المسام

• بعد تنظيف وجهك يمكنك تطبيق ملعقة من الحليب مع أكسيد المغنيسيوم. ابقيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر يليه دفقة من الماء البارد. يساعد هذا أيضا مع حب الشباب.

• بياض البيض ليست مجرد عنصر يشد الجلد لكنه أيضا ممتاز لتصغير المسام. اخفقي بياض بيضة واضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون إليه ثم وطبقيه بالتساوي على وجهك حتى يجف ويشد الجلد. يمكن تجنب استخدام عصير الليمون إذا كانت بشرتك حساسة. ويغسل بالماء الفاتر يليه الماء البارد.

• انقعي بضع حبات لوز في الماء واهرسيها لتشكيل عجينة مع الماء. تتم إضافة ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون وتطبيقه على

وجهك وتركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسله كالمعتاد. مزيج يشد المسامات ويفتح أيضا بشرتك.

• ان المزيج من عصير الطماطم وزبدة الحليب ليست جيدا فقط لعلاج اسمرار البشرة ولكن أيضا يعد عاملا قابضا جيدا لشد المسام. يمكنك حتى تطبيق اللبن بالقطن على المسام. وهذا يساعد على التخفيف من النمش أيضا.

• وصفة أخرى هي استخلاص عصير أوراق الخس وإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون وتطبيقه على وجهك وغسله بعد 20 دقيقة.

• مزج المشمش ولب الطماطم لتشكيل عجينة وتطبيق هذا الخليط على وجهك.

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