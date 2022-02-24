وصفات نباتية: بروكلي وفاصوليا فرنسية وصفة نباتية شهية وسريعة التحضير يمكنك اعدادها بالفلفل الحار أو بدونه حسب الرغبة وهي وجبة خفيفة ومعذية.
وصفات نباتية: بروكلي وفاصوليا فرنسية
المكونات:
750 جرام زهور البروكلي
250 جرام فاصوليا فرنسية
30 مل زيت زيتون بكر ممتاز
2 فص ثوم مقطع إلى شرائح رفيعة
1/2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المسحوق ، بالإضافة إلى المزيد إذا رغبت في ذلك
ملح البحر والفلفل الأسود المطحون الطازج
الطريقة:
- في قدر كبير ، احضر 6 لترات من الماء المملح حتى يغلي. جهز وعاء كبير من الماء المثلج. يوضع البروكلي في وعاء ويطهى لمدة دقيقتين. ما عليك سوى سلق البروكلي جزئيًا في هذه المرحلة لأنك ستقليه لاحقًا.
- باستخدام المصفاة، قم بإزالة البروكلي من القدر واضف الماء المثلج الى الوعاء. عندما يبرد البروكلي تمامًا ، ضعه في مصفاة واتركه يجف. قم بتحديث وعاء الماء المثلج.
- دع الماء يغلي. أضف الفاصوليا واطبخها لمدة أربع دقائق. مثل البروكلي ، أنت فقط تريد سلق الفاصوليا جزئيًا.
- يُرفع من الإناء بالمصفاة ويُضاف إلى الماء المثلج. عندما تبرد الفاصوليا تمامًا ، أضفها إلى المصفاة واتركها تجف.
- في مقلاة كبيرة ، يسخن زيت الزيتون. عند اقتراب موعد الطهي، يضاف الثوم ويقلى لمدة 45 ثانية تقريبًا. عندما يبدأ الثوم في التحول إلى اللون البني ، يخرج فورًا. الإفراط في طهي الثوم سيضفي طعمًا مرًا جدًا للطبق. تضاف رقائق الفلفل الحار والبروكلي والفاصوليا إلى المقلاة ويطهى لمدة خمس دقائق.
- يتبل بالملح والفلفل ويقدم على الفور.
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