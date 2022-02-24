وصفات نباتية: بروكلي وفاصوليا فرنسية

في قدر كبير ، احضر 6 لترات من الماء المملح حتى يغلي. جهز وعاء كبير من الماء المثلج. يوضع البروكلي في وعاء ويطهى لمدة دقيقتين. ما عليك سوى سلق البروكلي جزئيًا في هذه المرحلة لأنك ستقليه لاحقًا

في قدر كبير ، احضر 6 لترات من الماء المملح حتى يغلي. جهز وعاء كبير من الماء المثلج. يوضع البروكلي في وعاء ويطهى لمدة دقيقتين. ما عليك سوى سلق البروكلي جزئيًا في هذه المرحلة لأنك ستقليه لاحقًا .

في قدر كبير ، احضر 6 لترات من الماء المملح حتى يغلي. جهز وعاء كبير من الماء المثلج. يوضع البروكلي في وعاء ويطهى لمدة دقيقتين. ما عليك سوى سلق البروكلي جزئيًا في هذه المرحلة لأنك ستقليه لاحقًا .

في قدر كبير ، احضر 6 لترات من الماء المملح حتى يغلي. جهز وعاء كبير من الماء المثلج. يوضع البروكلي في وعاء ويطهى لمدة دقيقتين. ما عليك سوى سلق البروكلي جزئيًا في هذه المرحلة لأنك ستقليه لاحقًا .

في قدر كبير ، احضر 6 لترات من الماء المملح حتى يغلي. جهز وعاء كبير من الماء المثلج. يوضع البروكلي في وعاء ويطهى لمدة دقيقتين. ما عليك سوى سلق البروكلي جزئيًا في هذه المرحلة لأنك ستقليه لاحقًا .

باستخدام المصفاة، قم بإزالة البروكلي من القدر واضف الماء المثلج الى الوعاء. عندما يبرد البروكلي تمامًا ، ضعه في مصفاة واتركه يجف. قم بتحديث وعاء الماء المثلج

باستخدام المصفاة، قم بإزالة البروكلي من القدر واضف الماء المثلج الى الوعاء. عندما يبرد البروكلي تمامًا ، ضعه في مصفاة واتركه يجف. قم بتحديث وعاء الماء المثلج .

باستخدام المصفاة، قم بإزالة البروكلي من القدر واضف الماء المثلج الى الوعاء. عندما يبرد البروكلي تمامًا ، ضعه في مصفاة واتركه يجف. قم بتحديث وعاء الماء المثلج .

باستخدام المصفاة، قم بإزالة البروكلي من القدر واضف الماء المثلج الى الوعاء. عندما يبرد البروكلي تمامًا ، ضعه في مصفاة واتركه يجف. قم بتحديث وعاء الماء المثلج .

باستخدام المصفاة، قم بإزالة البروكلي من القدر واضف الماء المثلج الى الوعاء. عندما يبرد البروكلي تمامًا ، ضعه في مصفاة واتركه يجف. قم بتحديث وعاء الماء المثلج .

يُرفع من الإناء بالمصفاة ويُضاف إلى الماء المثلج. عندما تبرد الفاصوليا تمامًا ، أضفها إلى المصفاة واتركها تجف

يُرفع من الإناء بالمصفاة ويُضاف إلى الماء المثلج. عندما تبرد الفاصوليا تمامًا ، أضفها إلى المصفاة واتركها تجف .

يُرفع من الإناء بالمصفاة ويُضاف إلى الماء المثلج. عندما تبرد الفاصوليا تمامًا ، أضفها إلى المصفاة واتركها تجف .

يُرفع من الإناء بالمصفاة ويُضاف إلى الماء المثلج. عندما تبرد الفاصوليا تمامًا ، أضفها إلى المصفاة واتركها تجف .

يُرفع من الإناء بالمصفاة ويُضاف إلى الماء المثلج. عندما تبرد الفاصوليا تمامًا ، أضفها إلى المصفاة واتركها تجف .