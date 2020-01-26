وصفة سلطة الروبيان المشوي بالليمون

سلطة المأكولات البحرية الباردة مليئة بالروبيان والأفوكادو والخيار والنعناع الطازج والكزبرة. وهي فاتح شهية سهل وأنيق لاي مناسبة!

المكونات:

2 باوند جمبرى جامبو خام مقشر و منظف

2 ملعقة طعام زيت زيتون، مقسم

1 خيار إنجليزي كبير، مفروم

1 أفوكادو، مقشرة ومفرومة

1 ليمون اخضر، عصير

1 حص ثوم مفروم

ربع كوب من أوراق النعناع المفروم الطازجة

2 ملعقة طعام كزبرة طازجة

ملح وفلفل

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 450 فهرنهايت. توضع ورقة خبز كبيرة على صينية الفرن. يُسكب الروبيان على الصينية ويُرش مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. يغلف الروبيان في الزيت ويوضع على ورقة الخبز. يرش بسخاء بالملح والفلفل.

يشوى الروبيان في الفرن لمدة 5-7 دقائق ، حتى يصبح لونه وردي. يجب أن تكون في شكل C . إذا تقلص إلى O ، فقد افرطت في طبخها. يوضع الروبيان جانبا ليبرد.

وفي الوقت نفسه ، يقطع الخيار والأفوكادو الى قطع 3/4 بوصة. يوضع الخيار والأفوكادو والثوم المفروم وأوراق النعناع المفروم والكزبرة في وعاء السلطة. يُسكب عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون على السلطة ويُقلّب جيدًا. يعدل المذاق حسب الحاجة.

بمجرد أن يبرد الروبيان إلى درجة حرارة الغرفة ، يضاف الى السلطة. يغطى ويبرد حتى يصبح جاهزًا للتقديم.