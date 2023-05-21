البوابة - كيمتشي الملفوف الأبيض الحار يقوي الفلورا المعوية ببكتيريا حمض اللاكتيك - والتي بدورها لها تأثير إيجابي على دفاعاتنا وصحتنا. الكيمتشي هو نوع من مخلل الملفوف الكوري التقليدي الحار قليلاً المصنوع من الخضار المخمرة. عادة ما تكون الخضروات الأساسية هي ملفوف نابا وفجل دايكون والجزر. يضاف الثوم والزنجبيل والفلفل الكوري (gochugaru) للنكهة.



عملية تخمير الكيمتشي تعطيه نكهته الحامضة والمالحة والأومامي بالإضافة إلى حموضته الحادة. تأتي الأذواق الأخرى مثل الحلاوة والطعم اللاذع أثناء مضغ الخضار الأخرى. الكيمتشي مليء بالبيتا كاروتين والمركبات المضادة للأكسدة الأخرى التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الحالات الصحية الخطيرة مثل السكتة الدماغية والسرطان والسكري وأمراض القلب. يعتبر الكيمتشي أيضًا مصدرًا ممتازًا لـ: فيتامين أ. فيتامين سي.

وصفة كيمتشي الملفوف الأبيض من المطبخ الكوري

المكونات:

3 أرطال ملفوف/ كرنب أخضر

1 أوقية ملح (3 ملاعق كبيرة)

6 بصل أخضر

2 سيقان كرفس

2 جزر

1 تفاحة

6 فصوص ثوم

1 أوقية جذور الزنجبيل

3 ملاعق كبيرة صلصة سمك

2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 أوقية سكر القصب الخام

2 ملعقة كبيرة مسحوق فلفل حار خفيف

2 ملعقة كبيرة سمسم أسود



خطوات التحضير:



1. نظف الملفوف ، اغسله ، وقطع السيقان الصلبة. قطع الملفوف إلى قطع صغيرة وضعه في طبقات في وعاء كبير ورش كل طبقة بالملح. غطيه بصفيحة وثقل. دعه في مكان بارد ومظلم طوال الليل.

2. في اليوم التالي ، اشطف الملفوف جيدًا وصفيه ؛ احتفظ بـ 4-5 ملاعق كبيرة من محلول ملحي. ضع الملفوف في وعاء. اغسل وقطع البصل الأخضر إلى حلقات. اغسل الكرفس وقطعه إلى قطع بحجم 1.5 بوصة. يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح. يقشر التفاح ويقطّع إلى أرباع.

3. يقشر الثوم والزنجبيل ويقطع. يهرس مع السمك وصلصة الصويا للحصول على معجون ناعم. يُمزج السكر ومسحوق الفلفل الحار ويُضاف إلى الملفوف مع الخضار المجهزة وبذور السمسم.

4. يُسكب الكيمتشي في برطمانات ، ويُضاف القليل من المحلول الملحي (حوالي 1 ملعقة كبيرة في كل مرة) ويترك لينقع في مكان بارد ومظلم طوال الليل أو يُفضل لعدة أيام.

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