وصفات منزلية طبيعية لجعل شعرك أكثر نعومة

من الضروري تطبيق بعض الخلطات الفعالة في ترطيب وتنعيم الشعر (shutterstock.com)

تعاني بعض النساء من الشعر الخشن وغير المرتب مع ما يحمله من تقصف في الأطراف، لذلك تضفي الخلطات الطبيعية حضورًا فعالًا في حياتك، لتنعيم الشعر وضمان الاطلالة الحريرية التي تظهرك جميلة ومشعة.

ومن الضروري تطبيق بعض الخلطات الفعالة في ترطيب وتنعيم الشعر، وفقًا لموقع مجلة "إل" المعنية بالموضة والجمال.

خلطة صفار البيض مع زيت الزيتون:

- فوائد صفار البيض

يحتوي البيض على الليسيثين والبروتين، والتي تساعد على تعزيز وترطيب الشعر.

يساعد في التخفيف من أعراض قشرة الرأس.

6 وصفات طبيعية مجربة لتنعيم الشعر الجاف

يساعد في جعل الشعر أكثر ليونة ونعومة.

يمنع تكسر الشعر وذلك لمحتواه الجيد من البروتين.

يحسن من قدرة الشعر على إنتاج الرطوبة الطبيعية.

- الطريقة

قومي بخلط صفار بيضتان مع زيت زيتون، وضعيه على فروة الرأس واتركيه لـ15 دقيقة، بعدها اغسلي الشعر جيدًا بالماء البارد مع الشامبو.

تعد هذه الخلطة من أسهل وأفضل طرق تنعيم الشعر وأكثرها فعالية واستخدامًا، لأن البيض يحتوي على كميات كبيرة من البروتين الذي يعتبر مكونًا أساسيًا لتكوين الشعر، أما الزيت فيستخدم لترطيب الشعر وتنعيمه واستعادة لمعانه.

خذي دقائق قبل النوم يوميًا لتنظيف بشرتك... 8 خطوات

خلطة الزبادي والعسل وزيت الزيتون:

- فوائد العسل

إنّ العسل يعتبر مرطب جيد، ويعتبر أيضاً مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن فيترك الشعر ناعماً وبصورة عامة في حالة صحية جيدة.

والخصائص المضادة للجراثيم والمضادة للأكسدة، أثبتت أنّ للعسل فوائد في المحافظة على صحة فروة الرأس، والعسل يحفز نمو الشعر.

- الطريقة

اخلطي الزبادي والعسل وزيت الزيتون معًا في إناء في مقادير موحدة حتى يصبح الخليط متجانسًا مع بعضه البعض، اتركي هذه الخلطة على الشعر لمدة 30، بعدها يجب غسل الشعر جيدًا للحصول على خصل قوية وناعمة.

المزيد:

كيفية العناية بالبشرة في فصل الصيف

أسرع 7 طرق للحد من تساقط الشعر