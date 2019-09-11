​​​​​​​الدجاج مع صلصة الخردل والكركم

دجاج مقرمش مع صلصة الخردل الحارة والكريمة.

المكونات:

6-8 فخذ دجاج

زيت

للصلصة:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

1 ملعقة شاي الكركم

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل الجاف

ملح وفلفل

صلصة الخردل:

3 ملاعق كبيرة من خردل الحبوب الكاملة

3 ملاعق كبيرة من ديجون الخردل

3ملاعق كبيرة عسل

2 ملعقة طعام من الدجاج

ملح وفلفل

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 375F.

يشطف الدجاج ويترك حتى يجف.

تخلط المكونات وتفرك قطع الدجاج جيدا.

تخفق مكونات صلصة الخردل وتترك جانبًا.

تسخن مقلاة كبيرة على الموقد. عند تسخينها ، يضاف الزيت لتغطية السطح. يقلب الدجاج على الجانبين حتى يصبح لونه بنيا ذهبيا ومقرمشا.

يصفى الزيت الزائد ، ثم تصب صلصة الخردل على الجميع.

توضع المقلاة في الفرن وتخبز لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج.