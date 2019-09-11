​​​​​​​الدجاج مع صلصة الخردل والكركم

دجاج مقرمش مع صلصة الخردل الحارة والكريمة.
المكونات:
6-8 فخذ دجاج
زيت
للصلصة:
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر
1 ملعقة شاي الكركم
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل الجاف
ملح وفلفل
صلصة الخردل:
3 ملاعق كبيرة من خردل الحبوب الكاملة
3 ملاعق كبيرة من ديجون الخردل
3ملاعق كبيرة عسل
2 ملعقة طعام من الدجاج
ملح وفلفل
الطريقة:
يسخن الفرن إلى 375F.
يشطف الدجاج ويترك حتى يجف.
تخلط المكونات وتفرك قطع الدجاج جيدا.
تخفق مكونات صلصة الخردل وتترك جانبًا.
تسخن مقلاة كبيرة على الموقد. عند تسخينها ، يضاف الزيت لتغطية السطح. يقلب الدجاج على الجانبين حتى يصبح لونه بنيا ذهبيا ومقرمشا.
يصفى الزيت الزائد ، ثم تصب صلصة الخردل على الجميع.
توضع المقلاة في الفرن وتخبز لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج.
© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)