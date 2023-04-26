البوابة - يكسب العديد من الأشخاص الكثير من الوزن خلال شهر رمضان ومع اقتراب فصل الصيف يحاول هؤلاء الأشخاص خسارة الوزن الذي اكتسبوه، موقع البوابة يقدم لكم افضل 10 نصائح لتخفيف الوزن بعد عيد الفطر:

10 نصائح لتخفيف الوزن بعد عيد الفطر

حاول استغلال قلة الشهية التي تشعر بها بعد صوم رمضان بتحويله لصيام متقطع.

تناول طبق سلطة خضراء ملىء بالفيتامينات والمعادن بشكل يومي، بعد شهر ملىء بالسكريات والكربوهيدرات.

يجب تعويض الجسم عن طريق شرب الماء بكثرة بعد خروجنا من شهر رمضان وذلك بجعل زجاجة الماء متوفرة معكم أينما تذهبون سواء في العمل، الجيم، الخروجات الصباحية، التسوق، وغيره.

عمل جدول للتمارين والرياضة يناسب وقتكم وخاصة لفصل الصيف على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع، أو المشي 20 دقيقة يومياً.

تعديل النوم، فجميعنا اختلفت ساعات نومنا في شهر رمضان خاصة مع السحور وقيام الليل، لذلك حاول أن تعمل على تعديل نومك لأنه يؤثر على الوزن والمزاج ايضاً.

يجب تناول الأصناف التي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف والحبوب الكاملة.

يفضل طهي اللحوم بطريقة صحية مثل الشوي أو السلق مع عدم تعريض اللحوم للهب مع الحرص على تجنب اللحوم المحمرة في الدهون.

حاول تجنب تناول المكسرات والشيبس والفواكه المجففة والحرص على تناول الطعام فقط في أوقات الوجبات.

يجب مضغ الطعام ببطء لأنه قد يقلل من شهوتك تجاه الأطباق المتنوعة والدسمة.

اكثر ما يساعد على انقاص الوزن؟

اكثر ما يساعد على انقاص الوزن هي ممارسة التمارين الهوائية الثابتة مثل المشي السريع لمدة 20 دقيقة على الأقل ثلاثة أو أربعة مرات في الأسبوع.

الأنشطة البدنية تساعد في إنقاص الوزن.

التحرك باستمرار سواء في المنزل أو مكان العمل تساعد على حرق السعرات الحرارية.

شرب الماء بكثرة.

تناول البروتينات بكثرة.

تجنب الكافية.

تنظيم النوم.

تجنب المشروبات الغازية والعصائر واستبدالها بالماء.

الإكثار من الخضار الموسمية والفواكة الموسمية.

كم من الوقت يستغرق نزول الوزن؟

تحدث عملية خسارة الوزن بشكل سريع عندما يستهلك الجسم سعرات حرارية أكثر.

تقليل كمية الطعام.

زيادة ممارسة الرياضة.

ما هي الاسباب التي تمنع نزول الوزن؟

عدم تناول ما يكفي من البروتين مثل الدجاج واللحوم

الإكثار من المشروبات السكرية والكاندي والحلويات الدسمة

الإفراط في تناول الكربوهيدرات مثل الخبز والباستا

عدم الفصل بين الوجبات

عدم شرب الماء الكافي

قلة النوم

عدم ممارسة الرياضة

زيادة الكتلة العضلية

هل المشي بدون رجيم ينقص الوزن؟

نعم، المشي بدون رجيم ينقص الوزن لأنه ممارسة الأنشطة البدنية، مثل المشي والسباحة والركض أمرًا مهمًا وذلك للتحكم في الوزن لأنه يساعدك على حرق السعرات الحرارية، وإذا أضفتَ 30 دقيقة تقريباً من المشي السريع إلى نظامك اليومي سوف تحرق نحو 150 سعرة حرارية في اليوم، وكلما زاد مشيك وزادت سرعتك، وزادت ايضاً السعرات الحرارية التي تحرقها.

هل النوم يساعد على انقاص الوزن؟

نعم، النوم في حد ذاته يساعد في إنقاص الوزن، فهو ضروري لهرمون الجسم الطبيعي ووظيفة الجهاز المناعي ايضاً.

هل التخلص من الفضلات ينقص الوزن؟

نعم، إن استهلاك سعرات حرارية قليلة واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية لا يسبب خروج الدهون المخزنة في الجسم بينما إخراج البراز من الجسم يسبب نقصان في الوزن.