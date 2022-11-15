12 فكرة إجازة غير تقليدية حسب الأبراج الفلكية هل تخطط لقضاء إجازة صغيرة قبل موسم الشتاء؟ هل امامك اختيارات عديدة ولا يمكنك تحديد ما تريده؟ هل تفكر في إيطاليا، اليابان أو ربما جزر السيشل؟ الجواب قد يكون مكتوباً في النجوم! نعم، النجوم قد تحمل لك الأماكن المناسبة لك حسب برجك الفلكي.

12 فكرة إجازة غير تقليدية حسب الأبراج الفلكية

لقد أصبح العالم صغيراً ومرتبطاً بشبكة مواصلات متعددة، كما ان الأسعار والتكلفة أصبحت في متناول الجميع، فأي ميزانية يمكن أن توصلك الى البلد الذي تريده حسب قدرتك المالية، ولكن ماذا لو كانت بعض الأماكن تناسبك اكثر من غيرها؟

12 فكرة إجازة غير تقليدية حسب الأبراج الفلكية

برج الحمل: افريقيا بلد المغامرات

أنت بحاجة الى رحلة سفاري مليئة بالمغامرة لتجربة رائعة تشبه شغفك بالحياة، الحمل برج الجرأة والانطلاق، ولكن ينقصه المغامرة، رحلة السفاري ستوفر له فرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الأصيلة للحيوانات في بيئتها.

الثور: رحلة لتذوق أشهى الاطباق الإيطالية

يعرف الثور بشغفه في تناول الاطباق الغريبة والشهية والمختلفة، واي بلد يمكن أن يقدم لك هذه التجربة غير إيطاليا، بلد الخيرات الطبيعية، والنكهات القوية والأطعمة التراثية مثل جبن البارميزان والخل البلسمي واللحم المقدد والنبيذ المعتق.

الجوزاء: رحلة قطار عبر البلاد

الجوزاء يحب التعلم والاستكشاف والاستماع الى القصص التاريخية. رحلة على قطار عبر كندا يمكن أن توفر لهم فرصة رائعة للسفر عبر الزمن ولاستكشاف المناظر الطبيعية مع الاستمتاع بصحبة اصدقاءك وعائلتك بسرعة.

السرطان: التزلج على الجليد

السرطان يحب الطقس البارد والأجواء الشتوية الساحرة لذلك فأن رحلة ممتعة للتزلج هي الوجهة المثالية له. يحب السرطان شغف المغامرة ولديه من الطاقة والعاطفة ما يكفي ليجعله دافئاً من الداخل. ممارسة الألعاب الشتوية في قرية جبلية هي ما يبحث عنه مولود السرطان.

الأسد: الاستجمام الفخم

مولود الأسد يبحث عن الأفضل والافخم والأكثر راحة لذلك فأن رحلة لأي منتجع استجمام فاخر ستعيد عدادات الأسد وستساعده في الحصول على جرعة من الاستجمام.

برج العذراء: الاستمتاع برحلة الى البحيرات

مولود برج العذراء يحب الهدوء والطبيعة ويحاول أن يوازن بين الأنشطة البدنية المفعمة بالحيوية والروتين المنتظم ، لذلك يفضل أن يمضي اجازته في الكبائن والمنازل الريفية قريبة من الطبيعة الخلابة والبحيرات الحالمة.

برج الميزان: الشواطئ الدافئة

يسعى الميزان لتحقيق توازن متناغم في كل شيء، لكنه يقدر البحث عن الجمال بجميع أشكاله. الشواطئ الهادئة والجزر الرملية، والأنشطة المهدئة للأعصاب هي افضل ملاذ لمولود الميزان.

برج العقرب: العلاج بالتدليك

يميل العقرب الى الانغماس في الاستجمام والراحة، الاجازة بالنسبة له فرصة للتخلص من جميع ضغوط الحياة والعودة مجددًا لذلك فأن أي منتجع يقدم خدمات علاجية وتدليك وحمامات ساخنة سيكون وجهته المفضلة.

القوس: الثقافة والمتاحف

قد لا يبدو مولود القوس كلاسيكياً ولكنه يحب الرحلات الفاخرة والتجارب العظيمة والمثيرة ثقافيًا على نطاق واسع. فهو يبحث عن - التاريخ والفن والعمارة - والكثير من ذلك.

برج الجدي: الاسترخاء

يميل الجدي إلى السعي لتحقيق الإنجاز والنجاح ، مع الحفاظ على معايير عالية لنفسه، لذلك فأن أفضل وجهة بالنسبة له هي فندق نظيف، وحمام سباحة أنيق ، ومنتجع صحي فاخر .

برج الدلو: جزر هادئة وحالمة

مولود الدلو يبحث عن أكثر الإمكان هدوءً على كوكب الأرض، انه المكان المثالي لتفريغ الفوضى العالقة في عقله فهو شخصية مشغولة جداً، يحمل الكثير من الاسرار في رأسه ولهذا فهو بحاجة الى مكان هادئ يكاد يكون خيالياً لينعزل به ويستمتع بإجازته.

برج الحوت: الإبحار في أرخبيل ساحر

رومانسية الحوت وطبيعته السلسة والساحرة تجعله ينجذب بلا وعي الى البحر، لذلك فأن أفضل إجازة بالنسبة له هي الإبحار في المياه الزرقاء الرائعة والمشاهد الحالمة للمدن الساحلية.

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