4 أخطاء لا تقعي فيها عند يوم زفافك

يٌعتبر حفل الزفاف حلم كل فتاة وتتمنى أن تعيش تلك اللحظة الجميلة ، لكن لحفل الزفاف من الاهتمامات الكبيرة التي تسبب الضغط على العروس من حيث اختيار مكان الزفاف والتجهيزات والفستان .

وبطبيعة الحال قد تؤثر كل تلك الضغوط سلبياً على صحة بشرة العروس ، علاوة على ذلك فإن استخدام منتجات العناية بالبشرة بطريقة خاطئة تؤثر سلبا أيضاً على الاشراقة التي تأمل العروس الحصول عليها في حفل الزفاف .

ونقلاً عن "موقع حلوة" سوف تتعرفي هنا على الاخطاء التي يجب عليكِ تجنبها للحصول على بشرة نضرة يوم زفافك ، حسب مجلة " مسكيرا " البريطانية :

النوم دون غسل المكياج

يعتبر هذا من أكبر الأخطاء التي تؤثر على البشرة ، حيث إن النوم دون غسل الماكياج يؤدي إلى انسداد المسام وهذا يسبب تكوين الجلد الميت بالإضافة إلى تراكم الشوائب على البشرة.

عدم استخدام واقي الشمس

منتجات الوقاية من الشمس واحدة من أهم الأشياء التي يجب عليكِ استخدامها للحصول على بشرة نضرة ، حيث ينبغي عليكِ قبل الخروج وضع واقي الشمس على بشرتك لمدة 20 دقيقة على الأقل ، مع التأكيد على استخدام كريمات واقية للشمس ذات عامل حماية 50 عند الخروج من المنزل .

الإفراط في تناول الوجبات السريعة

يجب عليكِ التقليل من تناول وجبات البيرجر والبيتزا حيث إن كل هذه الأنواع من الوجبات السريعة لها تأثير سلبي على بشرتك ويمكن أن تؤدي إلى حب الشباب ، والأكثر من ذلك أنها تسبب زيادة الوزن بطريقة غير ضرورية ، إضافة إلى أنها تسبب مشاكل في البشرة مثل الحبوب قبل زفافك .

التخلي عن الروتين اليومي للياقة

تساعد التمارين على افراز الأندورفين في الجسم وهو هرمون يساعد على تحسن المزاج بالإضافة إلى نضارة البشرة ، حيث إن التمارين الرياضية تعزز الدورة الدموية في الجسم، مما يساعد في التخلص من السموم وتعزيز نضارة ومرونة البشرة.

عروس البوابة: 9 أفكار للتوفير في ثمن زهور الزفاف

عروس البوابة: متى يجب أن تلغي حفل زفافك؟