4  مكونات طبيعية لا يجب أن تستخدم مباشرة على الوجه

أثناء الحجر المنزلي، يقضي الكثير منا وقتًا في المنزل في تجربة نصائح الجمال والوصفات والعلاجات المنزلية بدءًا من منتجعات الشعر وحتى التقشير. ومع ذلك ، ينبغي للمرء أن ينتبه من ان بعض المكونات يمكن أن تكون ضارة للجلد. وفيما يلي قائمة بمكونات لا يجب استخدامها مباشرة على الجلد.

الليمون

الليمون حامض بطبيعته ويمكنه أن يحرق بشرتك. يمكنك تخفيفه في عبوة واستخدامه بكمية أقل. أيضًا ، قم بإجراء اختبار التحسس قبل تطبيقه على الوجه.

معجون الأسنان

يعد استخدام معجون الأسنان على بثرة واحدة من أكثر خدع الجمال الشائعة. على الرغم من أنها يمكن أن تقلص حجم البثرة ، إلا أنها يمكن أن تهيج بشرتك وتسبب الطفح الجلدي.

صودا الخبز

تمامًا مثل عصير الليمون ، لا ينبغي استخدام صودا الخبز مباشرة على الجلد. يمكن أن يهيج بشرتك ، وخاصة أنواع البشرة الحساسة. أيضًا ، نظرًا لأنها قلوية في طبيعتها ، يمكن أن تسبب العديد من الآثار الجانبية.

الخل

سواء كان الخل الأبيض أو خل التفاح ، فإن استخدامه بكامل قوته يمكن أن يسبب الأذى ويفضل استخدامه مخففاً. يمكن أن يسبب تهيج البشرة وحرقها ، مما قد يؤدي إلى التصبغ.