4 نصائح للحصول على ديك رومي ولا أروع

موسم الأعياد ورأس السنة عادة تكون الوجبة المثالية والرئيسية على طاولة الطعام هي الديك الرومي، ومع ذلك تحتار الكثير من ربات البيوت في طهي الديك الرومي كما ينبغي ليصبح شيهاً شكلاً ومذاقاً.

"موقع البوابة" يقدم لكم عدة نصائح للحصول على ديك رومي ولا أروع بداية من اختياره وحتى تزينه للأكل، نتمنى أن تستفيدي منها:

1- اختيار الديك:

اختاري الديك المناسب في الحجم بحسب عدد الضيوف أو عدد أفراد المنزل، تأكدي من التاريخ المدون ومصدر الديك، يستغرق طهو كل كيلوا حوالي نصف ساعة تقريباً، أي أن ديك يزن 9 كيلوجرامات عادة يستغرق حوالي من 3 إلى 4 ساعات في الفرن، علي حرارة 180 درجة.

2- نقع الديك:

للحصول على ديك شهي ولذيذ وطري، عليكِ بنقع الديك الرومي في ماء منكه مكون من كوب ملح وكوب سكر وبعض ورق اللاورا وثوم فصوص وكوب خل وكوب ليمون وكوب من عصير البرتقال، بالإضافة لبعض الأعشاب والتوابل المفضلة لديكِ، ضعي لكل جالون ماء نصف كوب من الملح، بعد خلط المكونات يغلي المزيج قليلاً حتي تذوب كل المكونات معاً، ثم يوضع جانبا حتي يبرد تماماً، يوضع الديك الرومي داخل ماء التنكيه –التتبيل- ويترك ليتشرب من النكهات المختلفة لمدة 10 ساعات في الثلاجة، مع تحريك الديك علي مختلف الجوانب كل فترة.

3- تجهيز وتتبيل الديك:

- اخرجي الديك من ماء التنكية، اشطفية جيداً بالماء من الداخل والخارج، لإزالة أي أثار للملح أو التوابل العالقة، ثم جففية جيداً بمنشفة نظيفة أو بالمناديل الورقية.

- جهزي خلطة من الزبدة والتوابل «روزماري وزعتر وميرامية وبصل بودرة وثوم بودرة وبودرة الجنزبيل وقرفة وملح وفلفل»، وادهني بها الديك من الخارج وما بين الجلد واللحم.

- اضيفي بضع حبات من البصل المقطع وشرائح البرتقال والكرفس والجزر داخل الديك وفي أسفل الديك، ولا تنسي تتبيل الخضروات بالملح والفلفل.

- اربطي الديك بالرباط المخصص من الأرجل، وارجعي الجناحين للخلف واربطيهما خلف العنق، اغلقي فتحة الديك من الأسفل بالفويل، وفتحة الرقبة بخلة الأسنان جيداً، حتي لا يجف الديك من الداخل، ويعتبر ربط الديك أساسياً لكي تحصلي علي ديك مطهو ومحمر بالتساوي من كل الجهات.

4- طهو الديك:

- احرصي على أن يكون الديك بحرارة الغرفة عند طهيه، وإلا فأنه سيطهي من الخارج ويكون غير ناضج من الداخل، اتركية حوالي ساعة في حرارة الغرفة قبل الطهو.

- سخني الفرن علي درجة 180-200 درجة تقريباً.

- جهزي صينية فرن مناسبة لحجم الديك، وبطنيها بالفويل وادهنيها ببعض الزيت.

- ضعي طبقة من البصل والخضروات أسفل الديك حتى لا يحترق أو يجف أو يلتصق من الأسفل.

- ضعي صدر الديك لأسفل دائماً، لأنه عادة ما يكون أكثر جزء يتعرض للجفاف، ولذلك فإذا وضعتية لإسفل فهو يتشرب عصارات الديك الشهية خلال مدة الطهو.

- يغطى الديك بالفويل في النصف الأول من مدة الطهي - حسب الوزن، ثم ينزع الفويل ويترك ليتحمر لباقي الوقت.

- يمكنك عمل خليط من الشوربة والزيت والليمون وملعقة كبيرة من الثوم وبعض التوابل لتدهني بها الديك كل ربع ساعة لمزيد من النكهة والطراوة.

- لتتأكدي من نضج الديك، اضغطي علي أسمك جزء في فخذ الديك بسكين، وإذا خرجت سوائل شفافة يكون الديك قد نضج.

- بعد النضج التام للديك، اتركيه لمدة ربع إلي نصف ساعة ليرتاح تماماً مع تغطيته بالفويل قبل التقديم، حتى لا يفقد عصارته الشهية ويكون جافاً.

استمتعوا بأجواء الأعياد مع وليمة شهية من الديك الرومي

طريقة عمل الديك الرومي في المنزل

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