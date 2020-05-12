5 أبراج يمكنها التعامل مع الحجر المنزلي أفضل من غيرها

من برج الأسد الساحر متعدد المهام ، إلى برج القوس المليء بالحيوية ، يحتوي كل برج على مجموعة من الصفات الفريدة التي تميزه عن الآخرين. يمكن أن يعطي برجك نظرة خاطفة عن شخصيتك وطريقة تعاملك مع الأمور.

القوس

هذا البرج الناري معروف جيدًا بأنها متفائل حتى عندما تسوء الأمور بشكل كبير. لذا ، ثق في القوس للنظر في الجانب المشرق من الحياة، حتى عندما يبدو أن كل من حوله فقد الأمل. نظرًا لأن كل برج قد تكون له إستراتيجية مختلفة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع جائحة الفيروسات التاجية، يمكنك الوثوق في القوس المتفائل للبحث عن شعاع الأمل اللامع ورفع معنويات الآخرين أيضًا. لذا ، عندما يتذمر الجميع حول الإغلاق والحجر المنزلي ، ثق في القوس لتوجيه الجميع نحو الأمل.

الثور

الثور القوي محارب وهذا الوضع لا يختلف عليه احد. يملك الثور خط نجاة قوي وسيفعل كل ما يلزم للبقاء في حالة ذهنية إيجابية وحماية نفسه من المرض شديد العدوى. يمكنك الاعتماد على برج الثور لتثبيت كل ذلك معًا ليكون عمود القوة لكل من حوله. لذا ، عندما تصبح الأمور صعبة ، فإن برج الثور يستمر في الثبات.

العذراء

نعم ، من المعروف أن محب الكمال في الكون الفلكي يعمل بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة. لذلك ، سواء كانت تستخدم بروتوكولات النظافة الصارمة لجميع أفراد الأسرة لحمايتهم مائة بالمائة، فإن العذراء يحقق ثباتا قويا في هذه الأوقات الصعبة. سوف تنجو من هذه الأزمة لأن لديك دائمًا مليون شيء للقيام به والتلاعب بين مئات قوائم المهام. لذا ، فأنت تعرف كيف تبقي نفسك على أصابع قدمك من خلال البحث عن حلول والابتعاد عن الانحدار إلى السلبية.

الحمل

إذا كان هناك أي برج أخر يمكن أن ينافس برج الثور في مسائل قوة الإرادة ، فهو برج الحمل العنيد. إذا كان هناك شيء واحد تحتاج إلى معرفته حول هذا البرج الناري الحارق، فهي حقيقة أنها يمكن أن يصمد في أصعب الظروف بمفرده. يمكن للحمل أن يعول نفسه لأنه لا يعتمد قط على أي شخص.

الجوزاء

يمكنك الوثوق بمولود الجوزاء للثبات في المواقف الصعبة. يستغل الجوزاء طبيعته الثنائية كسلاح سري. فالجوزاء سوف ينتقل ما بين السعادة والحظ والقوة إلى الامل والثبات في فترة الحجر المنزلي. فهذا البرج الهوائي يعرف كيف يستمد طاقته وقوته من الذكريات القديمة والسعيدة.