البوابة – يمكن أن تصبح إضافة الأزهار و النباتات المنزلية إلى منزلك والعناية بها أمر مكلفاً، ولكن لا تقلقي هناك عدة طرق اقتصادية لتزيين منزلك بالزهور و النباتات المنزلية بميزانية معقولة. من تربية النباتات المنزلية في مشاتل صغيرة إلى إضافة بعض النباتات الصناعية إلى بناء وإنشاء منصات عرض خاصة بك وشماعات لحمل النباتات ، إليك بعض الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها إضافة نباتات جميلة إلى منزلك بتكلفة معقولة.

6 طرق اقتصادية للعناية بالأزهار و النباتات المنزلية

1. العثور على نباتات بأسعار معقولة

هناك مجموعة متنوعة من الأماكن والطرق للحصول على نباتات بأسعار معقولة. الطريقة الأكثر وضوحًا هي شرائها. يعتبر المشتل المحلي مكانًا رائعًا للبدء لأنه يمكنك التحدث مع شخص مختص يمكنه ارشادك حول أفضل النباتات المناسبة للمساحة المتوفرة في منزلك. المتاجر الكبيرة مثل IKEA هي خيارات أخرى. لديهم الكثير من النباتات الرائعة بأسعار رخيصة. يمكنك أيضًا شراء النباتات عبر الإنترنت. إلى جانب شراء النباتات ، يمكنك الحصول على المزيد من النباتات بتكلفة معقولة عن طريق عمل مبادلة النباتات مع الاصدقاء أو شراء النباتات من الأسواق المحلية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

2. تكاثر النباتات

عندما تهتم حقًا بالنبات ، فإنه يميل إلى النمو والتكاثر. وهذا يعني نمو المزيد من النباتات! عندما تكبر النباتات عن المساحة المخصصة لها ولكنك ترغب في إبقائه في نفس المكان ، فإن الشيء الرائع الذي يجب عليك فعله هو تقليمها. يمكن أن تتحول بعض النباتات الى غابة، لذلك فإن التقليم هو أفضل خيار لك. ضعي القصاصات المشذبة (تأكد من احتوائها على عقدة) في الماء حتى تتمكن من إنبات الجذور. اختر مزهرية جميلة واجعلها جزءًا من ديكورك بينما تنتظر أن تنمو الجذور. بمجرد حصولك على جذور طويلة بما يكفي فم بغرس النبات الجديدة في اصيص جديد، يعتبر هذا نبات آخر أضفته إلى مجموعتك - ولن تضطر إلى إنفاق أي شيء.

3. دمج النباتات الاصطناعية مع النباتات الحقيقية

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء بيئة خصبة حقًا ولكن ليس لديك سوى الميزانية لشراء القليل من النباتات الحقيقية ، فيمكنك دائمًا إضافة بعض النباتات المزيفة. في هذه الأيام ، تبدو النباتات الاصطناعية جيدة حقًا. إنها مصنوعة من مواد جيدة مثل الحرير وتبدو طبيعية عند دمجها مع النباتات الطبيعية. يمكنك حتى العثور على نباتات ورقية رائعة تبدو وكأنها حقيقية. بالإضافة إلى أنها ليست باهظة الثمن، لن يكون هناك تكاليف للعناية أو الصيانة. فقط تأكد من تنظيفها من الغبار بانتظام لأنها يمكن أن تبدو مزيفة عند تراكم الغبار.

4. صنع شماعات لتعليق النباتات

يمكنك صنع شماعة للنباتات المنزلية باستخدام حبل قطني أو سلك وبعض الأطواق الخشبية أو المعدنية. يمكن أن تقومي بعمل العديد من شماعات النباتات لك ولجميع أصدقائك.

5. صنع منصات عرض للنباتات

يمكن أن يكون عرض النباتات بشكل جيد مكلفًا جدًا ، ولكن هناك دائمًا طريقة لصنع حامل نباتات يدويًا. ابحث على الإنترنت عن حيل لصنع منصات أو يمكنك التوجه إلى متجر التحف أو متجر التوفير والعثور على شيء رائع وجعله خاصًا بك عن طريق دهانه أو تصنيعه ليصبح حاملًا للنباتات. أي طاولة يمكن أن تصبح حاملة للنباتات.

6. تجديد طلاء الأواني

الأواني من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون باهظة الثمن ، وعندما يكون لديك الكثير من النباتات ، فإن التكلفة تزيد. ولكن يمكنك شراء أواني بسيطة وجعلها تبدو أجمل بقليل. يمكن طلاء أواني التراكوتا ، ويمكن تغطية الأواني البلاستيكية بتصميمات باستخدام شريط لاصق أو طلاء. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتزيين نباتاتك طالما أنك على استعداد للحصول على القليل من الإبداع.

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