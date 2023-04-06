البوابة – ماذا تعرف عن فاستو ؟ هل تشعر بأن الهواء ثقيل في منزلك؟ هل تشعر بأن الأجواء مشحونة ومليئة بالتوتر؟ هل تعلم بأن تدفق الطاقة في الهواء المحيط بك يمكن أن يؤثر على العواطف والسلوكيات البشرية.

يُعتقد أن فاستو شاسترا يوفق بين العناصر الطبيعية في البيئة لتحسين نوعية الحياة وجودة العلاقات وتعزيز الحب. وفقاً لخبراء فاستو.

لذلك ، فإن إجراء تعديلات بسيطة على المنزل يمكن أن تزيد من تدفق الطاقة الإيجابية وتجلب الحب والانسجام إلى الحياة. إليك بعض النصائح التي تقدمها فاستو والتي يمكن أن تساعدك على تحقيق أقصى قدر من حياتك العاطفية.

6 نصائح من فاستو لدعم حياتك العاطفية

1. موقع غرفة النوم

غرفة النوم هي أهم غرفة للزوجين حيث يقضيان معظم وقتهما معًا. وفقًا لفاستو ، يجب أن تكون غرفة النوم الرئيسية في الركن الجنوبي الغربي من المنزل. ويعتقد أن هذا يعزز الاستقرار وترسيخ العلاقة. يجب وضع السرير بحيث يكون الرأس متجهًا نحو الجنوب أو الشرق، وليس مواجهًا للباب أو المرآة مباشرةً. إذا لم تكن غرفة النوم ممكنة في الجنوب الغربي ، فيمكنك وضعها في الجنوب أو الشرق أو الغرب.

2. الألوان والديكور

يمكن أن تؤثر ألوان وديكور غرفة النوم بشكل كبير على مزاج وطاقة المساحة. يوصي فاستو باستخدام ألوان مهدئة مثل ظلال الباستيل من اللون الوردي أو الخوخ أو الأصفر الخردل في غرفة النوم. تجنب استخدام الألوان الزاهية أو الجريئة التي يمكن أن تخلق إحساسًا بالضيق أو العدوانية. زين الغرفة بالزهور النضرة والشموع المعطرة لخلق جو رومانسي.

3. مساحة خالية من الفوضى

يمكن أن تؤدي المساحة المزدحمة وغير المنظمة إلى التوتر في العلاقة. يوصي فاستو بالحفاظ على غرفة النوم نظيفة وخالية من الفوضى لتعزيز الشعور بالهدوء والانسجام. تخلص من أي أشياء أو أثاث غير مرغوب فيه وخلق بيئة هادئة تعزز الاسترخاء والحميمية. تجنب استخدام الأسرة الجانبية المليئة بالملابس والمفروشات غير المستخدمة.

4. المرايا

يعتقد أن المرايا تعكس وتضخم الطاقة في الفضاء. يوصي فاستو بتجنب وضع المرايا في غرفة النوم لأنها يمكن أن تخلق إحساسًا بالضيق وتعطل الانسجام في العلاقة. إذا كان لا بد من وجود مرآة في غرفة النوم ، فتأكد من وضعها بطريقة لا تعكس السرير.

5. الإضاءة

يمكن للإضاءة المناسبة أن تعزز تدفق الطاقة في الفضاء وتخلق جوًا إيجابيًا. يوصي فاستو باستخدام الإضاءة الناعمة والمنتشرة في غرفة النوم ، وتجنب الإضاءة الساطعة أو القاسية التي يمكن أن تخلق شعوراً بعدم الراحة. استخدم مصابيح قابلة للضبط لاختيار الإضاءة وفقًا لحالتك المزاجية وتفضيلاتك.

6. ركن العلاقة

وفقًا لفاستو ، فإن الزاوية الجنوبية الغربية من المنزل هي ركن العلاقة ، وهي مرتبطة بالحب والزواج والشراكات. عزز هذه الزاوية من منزلك عن طريق وضع زوج من البجع أو بط الماندرين ، والتي تعتبر رموزًا للحب والالتزام. يمكنك أيضًا وضع صورة لكليكما معًا أو تمثالًا للزوجين في هذه الزاوية لتعزيز الانسجام والتآزر في علاقتكما.

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