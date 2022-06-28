7 قطع صيفية لا بد أن تكون في خزانتك هالموسم، وأخبراً ها نحن في فصل الصيف والتي يكون ملابسه أكثر أناقة وانتعاش والوان، ويعتبر الوقت المثالي لإرتداء التنانير الجينز، الفساتين القصيرة.

وملابس فصل الصيف تعبر عن أنوثتك أكثر مع تصاميمها، والوانها الجميلة والرائجة في هذا العام مثل اللون البرتقالي، اللون الزهري، اللون البنفسجي، واللون الأخضر، وغيرها الكثير من الألوان المنعشة لصيف 2022.

من المؤكد أن خزانتك مليئة ببعض القطع التي ترتديها وأخرى لم تلمسيها حتى منذ سنوات والآن حان الوقت لمعرفة إذا كان متوفر بالخزانة قطع صيفية وعلى الموضة لصيف 2022 لتبقي على الموضة وأنيقة طوال هذا الموسم.

7 قطع صيفية لا بد أن تكون في خزانتك هالموسم

1- القميص الواسع والطويل باللون الأبيض

القميص الواسع والطويل باللون الأبيض والألوان الأخرى أيضاً مثل اللون الأخضر والزهر، والأحمر، البرتقالي، تستطيعين ارتداءه بأكثر من طريقة وممكن أن ترتديه بطريقة رسمية أو كاجوال حسب مشوارك.

وفي فصل الصيف أكثر طريقة ممكن أن تنسقسه مع جينز سكيني ضيق وكعب عالي سواء روكي أو حذاء، وممكن ارتدائه في السفر فوق المايو.

2- القميص الملون

القميص الملون تستطيعين تنسيق القميص مع كروب توب بألوان التي ترغبين بها، ويمكنك ارتدائها مع جينز أو بنطلون قماش، والجدير بالذكر أنها مناسبة جداً للسفر والرحلات البحرية، وخصوصاً مع ارتفاع في درجات الحرارة.

3- الفستان باللون الأبيض من عنوان موضة صيف 2022

الفستان باللون الأبيض من عنوان موضة صيف 2022 ،وتبدو فساتين باللون الأبيض ضرورية في خزانتك وفاخرة بشكل خاص في هذا الصيف، وموديلات الفساتين بين الطويلة البيضاء المنمقة والتنانير البيضاء والبلوزات الحريرية البيضاء المتطورة تمنحنا انتعاش ومظهر أنيق، وخصوصاً إذا كان مع صندل وحقيبة مصنوعة من القش.

4- الجيليه أو الـ Vest

الجيليه أو الـ Vest أبرز صيحات الموضة لموسم صيف 2022 وهو قطعة مهمة والذي يعطي للوك طابع كاجوال وصيفي أنيق وهو يخفي عيوب الجسم خصوصاً لمن يعاني من بروز البطن، والجيليه من الممكن اعتماده بأساليب كثيرة مثلاً مع جينز وتيشرت قطنية لاطلالة كاجوال صيفية مع شوز أو روكي ، ومن الممكن أن تختاريها مع فساتين ماكسي لاطلالة بوهيمية أو مع بنطلون قماشي أو تنورة ميدي بليسيه لاطلالة أنيقة لمكان العمل.

5- اللون البرتقالي

اللون البرتقالي يتربع على عرش صيف 2022، وهو لون هذا الموسم وبقوة، ولذلك من الضروري أن يكون في خزانتك ويناسب جميع ألوان البشرة، اللون البرتقالي من الألوان الحيوية المنعشة والتي تتلألأ في موسم الصيف 2022.

ومن مميزات اللون البرتقالي أنه مناسب جميع ألوان البشرة، فهو يبدو أنيق للبشرة القمحية، ومن أفضل الألوان التي يمكن أصحاب البشرة السمراء ارتدائها، وكذلك هو من الألوان التي تبرز جمال الفتيات أصحاب البشرة البيضاء، وايضاً يغير من شخصية الشخص خصوصاً إا استيقظ من النوم وكان يشعر بالكآبة.

6- البليزر

البليزر موضته لا تنتهي وهو عنوان الأناقة والراحة ويناسب جميع الفصول، لكن في فصل الصيف ظهرت ألوان صيفية منعشة وجميلة مثل اللون الأخضر، اللون الأصفر، اللون الزهري وغيرها الكثير، ويمكنك ارتداءه في العمل أو خروجات مع صديقاتك ويمكن جعله عملي أو رسمي ويناسب الكعب العالي، والروكي، والشوز، والبلرينا.

7- التنورة الجينز

التنورة الجينز تعتبر مريجة ومناسبة لارتدائها في فصل الصيع، ويمكنك تنسيقها مع توبات وقمصان مثل اللون الأبيض، مع روكي أو شوز أو حذاء كعب عالي، ويمكنك إضافة حزام فوق السترة عند ارتداء التنورة الجينز مما يساعد في جعل المظهر أكثر جمالاً واناقة.

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