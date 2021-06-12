8 طرق للتخلص من ندب حب الشباب

حب الشباب حالة شائعة جدًا، وغالبًا ما تكون محبطة وتؤدي أحيانًا إلى ظهور ندبات أو بقع داكنة، وقد لا تختفي هذه الندوب من تلقاء نفسها، ولكن من خلال بعض الطرق يمكن أن تتلاشى وتختفي تمامًا.

ما الذي يسبب ندب حب الشباب؟



يمكن أن يسبب حب الشباب آفات جلدية مؤلمة وحمراء وعميقة تلحق الضرر بالجلد والكولاجين من ورائه، وفي الوقت الذي تلتئم فيه هذه الآفات يقوم الجسم بإنتاج الكولاجين، وعندما يتم إنتاج الكولاجين بشكل زائد أو قليل جدًا فإن ذلك يؤدي إلى ظهور ندب حب الشباب.

عوامل تزيد من خطر ظهور ندب حب الشباب

عوامل وراثية

التأخر في علاج حب الشباب

فرط التصبغ وهي حالة تظهر فيها بقع داكنة مكان الحبوب

طرق التخلص من ندب حب الشباب

تقشير الجلد

يمكن أن يساعد العلاج بالليزر وتقشير الجلد والتقشير الكيميائي في تحسين مظهر ندب حب الشباب غير العميقة، وتتضمن هذه العملية إزالة طبقات من خلايا الجلد لتشجيع الجلد على إنتاج خلايا جديدة.

الحشوات

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يملأ ندب حب الشباب السطحية بمواد مثل حمض الهيالورونيك أو الكولاجين أو الدهون الخاصة بك، وعادة ما تستمر النتائج بضعة أشهر، إلى جانب أن هناك بعض مواد الفيلر التي تكون دائمة.

الإبر

يعرف هذا العلاج باسم (Microneedling)، وهو خيار جيد في حال كان لديك الكثير من ندب حب الشباب، وخلال هذه العملية يتم الضغط على اسطوانة مرصعة بالإبر في ندب حب الشباب لتحفيز إنتاج الكولاجين.

شد الجلد بالترددات الراديوية

يمكن لهذا العلاج في بعض الأحيان أن يعالج ندب حب الشباب العميقة بشكل فعال، حيث يستخدم طبيب الأمراض الجلدية ترددات راديوية لشد الجلد وبالتالي تقليل ظهور ندب حب الشباب.

التجفيف الكهربائي

يعد هذا العلاج شكل إضافي من أشكال علاج ندب حب الشباب، بحيث يتم استخدام مجسات كهربائية لتسخين أنسجة الجلد وإزالة حواف الندب.

الحقن بالأدوية

يمكن لسلسلة من الحقن المتكررة للأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات في الجلد تسطيح وتنعيم ندب حب الشباب البارزة والسميكة.

الجراحة

تتضمن الجراحة استئصال ورفع الأنسجة أو تكسير الأنسجة لتقليل ظهور ندب حب الشباب، وتعمل الجراحة أيضًا على تجميد ندب حب الشباب البارزة ولكن لا ينصح بها للأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

العلاجات المنزلية أو الطبيعية

ثبت أن هناك العديد من المكونات الموجودة في التقشير الكيميائي الذي يصرف دون وصفة طبية تساهم في تحسن ندب حب الشباب وفرط التصبغ، وذلك من خلال تشجيع تجدد خلايا الجلد، وأفضل المنتجات هي التي تحتوي على مكونات مثل حمض الصفصاف، أحماض ألفا هيدروكسي مثل حمض اللاكتيك وحمض الجليكوليك وحمض الستريك والريتينويد.

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