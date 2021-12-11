8 علامات تدل على إصابتك بالجفاف

الحفاظ على الترطيب المناسب ضروري للصحة الجيدة بشكل عام، وبدون الماء، لا يمكن لخلاياك أن تعمل، ولهذا السبب يمكن للبشر البقاء على قيد الحياة لبضعة أيام فقط بدون سوائل.

ولسوء الحظ، لا يستهلك العديد من البالغين والأطفال ما يكفي من السوائل، مما قد يؤدي إلى الجفاف المزمن، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي حالات مثل الإسهال والقيء والتعرق المفرط إلى الجفاف الحاد أو قصير المدى، كما يمكن أن يؤثر الجفاف سلبًا على العديد من جوانب الصحة بل ويهدد الحياة في الحالات الشديدة، لذلك من المهم معرفة العلامات والأعراض المحتملة للجفاف.

علامات تدل على إصابتك بالجفاف

ضع في اعتبارك أن هذه الأعراض يمكن أن تشير أيضًا إلى حالة صحية أساسية لا علاقة لها بالجفاف، وإذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من هذه الأعراض، فمن المهم زيارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على الرعاية المناسبة.

التعب

إذا كنت تعاني من الجفاف، فقد تشعر بالتعب أكثر من المعتاد، هذا لأن الجفاف يؤثر على كل جانب من جوانب الصحة، بما في ذلك دورات النوم والاستيقاظ.

ووجدت إحدى الدراسات التي شملت أكثر من 26000 بالغ صيني وأمريكي أن مدة النوم الأقصر كانت مرتبطة بشكل كبير بعدم كفاية الترطيب، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين كانوا مرطبين بشكل كافٍ ينامون لفترة أطول من أولئك الذين لم يكونوا كذلك.

ويمكن أن يجعلك الجفاف تشعر بالإرهاق أثناء التمرين، حيث وجدت إحدى الدراسات الصغيرة التي شملت 14 رياضيًا أن الجفاف الحاد بنسبة 3.2٪ من كتلة الجسم أدى إلى زيادة إدراك التعب وأثر أيضًا سلبًا على قدرة التمرين وعلى التحمل.

بول داكن اللون وإنتاج منخفض للبول

إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل، فسيكون لون البول أغمق ولن تتبول كثيرًا، وفي الواقع، يعتبر النظر إلى لون البول طريقة عملية لتحديد الجفاف، حيث يمكن أن يحدث البول الداكن اللون عندما يحافظ جسمك على المزيد من الماء ولا يطلقه في البول، لهذا السبب، يصبح البول أكثر تركيزًا مع نفايات الجسم، مثل الصوديوم واليوريا.

والهدف ليس الحصول على بول صافي تمامًا، بدلاً من ذلك، يكون لون البول المثالي أصفر شاحب، مثل لون القش الفاتح، وضع في اعتبارك أن العوامل الأخرى يمكن أن تؤثر على لون البول، بما في ذلك استخدام الأدوية وفيتامينات ب، التي يمكن أن تحول البول إلى اللون الأصفر الفاتح.

جفاف الجلد وانخفاض مرونة الجلد وتشقق الشفاه

من أكثر علامات الجفاف شيوعًا جفاف الجلد والشفاه وانخفاض مرونة الجلد، لذلك إذا كنت تعاني من جفاف البشرة وجفاف الفم وجفاف الشفاه أو تشققها، فقد يساهم الجفاف في ظهور هذه الأعراض.

وضع في اعتبارك أن الجلد الجاف والشفاه المتشققة يمكن أن تكون أيضًا علامة على العديد من الحالات الصحية الأخرى، لذلك من المهم الحصول على التشخيص الصحيح، خاصة إذا كنت تعاني من جفاف الجلد أو تشقق الشفاه حتى عندما تشرب الكميات المثلى من الماء.

الصداع

عندما لا تحصل على ما يكفي من السوائل، قد تصاب بصداع متكرر، وعلى الرغم من أن الجفاف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصداع، إلا أن الباحثين ليسوا متأكدين تمامًا من كيفية تسبب الجفاف في الصداع.

ومن إحدى النظريات هي أن استنفاد السوائل في الجسم يؤدي إلى تمدد قنوات الدم في الدماغ، مما يؤدي إلى الصداع، ومع ذلك، يقر الباحثون بوجود آليات متعددة محتملة وراء الصداع المرتبط بالجفاف، وأن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للصداع المرتبط بالجفاف من غيرهم.

الدوخة

قد يتسبب الجفاف في الشعور بالدوار والدوخة، خاصة عند الوقوف، وانخفاض ضغط الدم الانتصابي هو المصطلح الطبي لانخفاض ضغط الدم عند الوقوف أو الجلوس، وفي الواقع، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض ضغط الدم الانتصابي، وهذا شائع بشكل خاص بين كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف وانخفاض حجم الدم.

خفقان القلب

قد يتسبب الجفاف في ظهور أعراض قلبية مثل الخفقان أو الإحساس بالضرب أو الرفرفة أو عدم انتظام ضربات القلب، كما يمكن أن يؤثر عدم شرب ما يكفي من السوائل سلبًا على الصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب.

ووفقًا لإحدى المراجعات، قد يضعف الجفاف وظائف القلب بعدة طرق، بما في ذلك التأثير سلبًا على وظائف الأوعية الدموية وتغيير تنظيم ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى الإضرار بوظيفة القلب لدى الأشخاص الذين يمارسون تمارين مكثفة في الحرارة.

انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم هو علامة على الجفاف الذي يظهر فقط إذا كان الشخص يعاني من الجفاف بشكل كبير، وكما ذكرنا أعلاه، يضعف الجفاف وظائف الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم، كما يتسبب الجفاف في انخفاض حجم الدم، أي انخفاض كمية السوائل المنتشرة داخل الشعيرات الدموية والأوردة والشرايين وحجرات القلب.

وعندما ينخفض حجم الدم، يعوض جسمك عن طريق زيادة النبض ومعدل التنفس، وكذلك عن طريق خفض ضغط الدم، وانخفاض ضغط الدم هو علامة على الجفاف الشديد، ويمكن أن يكون خطيرًا، لذلك يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى انخفاض كبير في ضغط الدم والصدمة وحتى الموت.

ضعف التركيز وتغير الحالة العقلية

عدم تناول ما يكفي من السوائل يمكن أن يؤثر على عقلك ويقلل من قدرتك على التركيز، حيث أظهرت بعض الدراسات أن الجفاف يمكن أن يضر بالذاكرة قصيرة المدى والتركيز والمزاج.

ووجدت دراسة صغيرة شملت 12 رجلاً أن الامتناع عن شرب الماء لمدة 36 ساعة أدى إلى ارتفاع معدلات الخطأ في الاختبارات وأثر سلبًا على الطاقة والمزاج والانتباه والذاكرة، كما أظهرت العديد من الدراسات الأخرى أيضًا أن الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية والأداء المعرفي لدى كل من الرجال والنساء.

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