صحف أوروبية: طلاق حتمي بين نيمار وباريس سان جيرمان

كشفت الصحف الإسبانية والفرنسية عبر صفحاتها الأولى عن تفاصيل جديدة وصاعقة في قضية النجم نيمار دا سيلفا، ومستقبله مع باريس سان جيرمان بعد نهاية موسم 2018-2019، خصوصاً بعد استبعاده من كوبا أميركا 2019 بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام المنتخب القطري في المباراة الودية الأخيرة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى طلاق رسمي بين البرازيلي والنادي الفرنسي، وهو الخبر الذي أكدته وسائل الإعلام الفرنسية بعد ذلك، خصوصاً مجلة "فرانس فوتبول" التي نشرت الخبر، وأكدت ربما انتهاء رحلة نيمار مع بطل الليغ 1.

ووفقاً لتقارير تداولتها الصحف الفرنسية والإسبانية فإن العلاقة بين نيمار وفريقه الفرنسي تدهورت كثيراً، وأمسى رحيله عن سان جيرمان أقرب من أي وقت مضى.

ورغم أن شائعات رحيل نيمار يتم تداولها منذ سوق الانتقالات الماضي، إلا أن الأمور تبدو شبه محسومة حالياً خصوصاً مع نشر "فرانس فوتبول" للخبر، وتأكيد عملية الطلاق والانفصال بين الطرفين.

في المقابل، لم تتضح الصورة في الوقت الحالي عن وجهة المهاجم البرازيلي مع ترقب برشلونة لكل المستجدات بغية إستعادته، لكن الأمر يبقى رهن قرار باريس سان جيرمان، مع التنويه بأن نيمار تحدث في وقت سابق عن عدم راحته في الفريق الفرنسي، وأنه يريد المنافسة على الألقاب خصوصاً دوري أبطال أوروبا.