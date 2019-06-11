صلاح يقود تشكيلة مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري خافيير أغيري عن التشكيلة النهائية لممثل العرب، والتي ستخوض نهائيات كأس إفريقيا 2019، التي تقام في مصر من 21 من الشهر الحالي إلى 19 من الشهر القادم، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخها.

وشهدت التشكيلة استبعاد حارس مرمى سموحة محمد أبو جبل وزميله أحمد أبو الفتوح.

فيما يأتي التشكيلة التي ضمت 23 لاعباً:

لحراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم (الزمالك)، محمد الشناوي (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (ويست بروميتش)، محمود علاء (الزمالك)، باهر المحمدي (الاسماعيلي)، محمود حمدي (الزمالك)، أحمد منصور (بيراميدز)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد المحمدي (أستون فيلا) وأيمن أشرف (الأهلي).

الوسط: محمد النني (آرسنال)، طارق حامد (الزمالك)، علي غزال (فييرينسي)، نبيل عماد (بيراميدز)، وليد سليمان (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، محمد صلاح (ليفربول)، محمود حسن (قاسم باشا)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

الهجوم: أحمد كامل (المقاولون العرب)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد كوكا (أولمبياكوس).

وتشارك مصر ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.