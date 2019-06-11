تراجع قيمة نيمار في سوق الانتقالات بشكل لافت

أكد موقع “CIES” المختص بالأرقام والإحصاءات انخفاض القيمة السوقية لنيمار دا سيلفا بشكل كبير، ليصبح سعره 150 مليون يورو بعد أن كان 213 مليون منذ عام واحد.

وانخفضت قيمة الدولي البرازيلي بشكل كبير نظراً لكثرة إصاباته وابتعاده عن مستواه، بالإضافة إلى مشاكله المتكررة خارج الملاعب عقب انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وأبدى نيمار ندمه على مغادرة البارسا بعد أن أخبر المقربين منه بذلك، خصوصاً أنه لم يشارك باستمرار ولم يقترب من الحصول على جائزة الكرة الذهبية منذ عام 2015.

يذكر أن إدارة النادي الكتالوني تتابع موقف البرازيلي باهتمام شديد، كونها ترغب بعودته من جديد هذا الصيف بحال موافقة باريس سان جيرمان على هذا الأمر.