ميسي يتفوق على رونالدو في تصنيف فوربس وصلاح يدخل نادي المئة

سمت مجلة "فوربس" الأميركية النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة بطل الدوري الإسباني، الرياضي الأعلى دخلاً في العالم لعام 2019 بعدما جمع 127 مليون دولار.

وأشارت المجلة إلى أن الأرجنتيني أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار راتباً سنوياً من برشلونة، بالإضافة إلى 35 مليون دولار من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وهذه المرة الأولى التي يتصدر فيها "ليو" هذا التصنيف، بعدما تقدم على نجمين آخرين في كرة القدم، هما كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس (109 ملايين دولار)، ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان (105 ملايين).

وهذه المرة الأولى منذ استحداث هذا التصنيف عام 1990، التي تحتكر فيها كرة القدم المراكز الثلاثة الأولى.

وبات ميسي ثامن شخصية رياضية فقط تتصدر التصنيف، وثاني لاعب كرة قدم يحل في المركز الأول، بعد رونالدو.

وحل نجم الملاكمة سول كانيلو ألفاريز رابعاً بـ 94 مليون دولار، فيما جاء أسطورة التنس روجر فيدرر خامساً (بـ93 مليون دولار).

وشملت اللائحة أيضاً المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الذي تساوى في المركز الـ 98 مع لاعب كرة السلة مارك غاسول بإيرادات بلغت 25.1 مليون دولار.