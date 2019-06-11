نافاس يضع شروطاً صعبة للرحيل عن ريال مدريد

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الحارس كايلور نافاس تقدم بطلب لريال مدريد من أجل الموافقة على رحيله بشروط حددها بنفسه.

وأوضحت الصحيفة أن الدولي الكوستاريكي طلب من إدارة ناديه الموافقة على منحه قيمة عقده الممتد لعامين قادمين، مع تركه يرحل مجاناً للنادي الذي يريده، وهو أمر يُتوقع أن يقابله ريال بالرفض، علماً بأن الإدارة حددت مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن حارس المرمى.

وكان نافاس يأمل بالعودة للعب بشكل منتظم بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، لكنه صُدم برغبة الفرنسي في جعل تيبو كورتوا الحارس الأساسي الموسم القادم، مما دفعه للبحث عن وجهة جديدة.

وحسب التقارير، يرغب نافاس في الانضمام لفريقٍ يُوفر له فرصة اللعب بانتظام ويمنحه راتباً سنوياً بقيمة 7 ملايين يورو وهو أكثر مما يتقاضاه حالياً في ريال مدريد، وأخيراً أن تمتد مدة العقد لـ 3 مواسم قادمة.

ورغم صعوبة هذه الشروط، إلا أن آس زعمت أن باريس سان جيرمان وافق عليها جميعاً، لرغبته في ضم الكوستاريكي تعويضاً لرحيل جيانلويجي بوفون، لكن النادي الفرنسي اشترط الحصول على خدماته مجاناً لمنحه هذا الراتب.

واختتمت الصحيفة تقريرها بتوقع رفض ريال مدريد التخلي عن نافاس لصالح باريس سان جيرمان دون مقابل، أولاً لأن هذا يعني توفير دعم مباشر لأحد المنافسين في دوري أبطال أوروبا، وثانياً لأن النادي الفرنسي يتمتع بالإمكانات المالية مما لا يجعله بحاجة لمثل هذه التسهيلات لحسم الصفقة.

ولم تستبعد الصحيفة الصادرة من مدريد السيناريو الأصعب وهو بقاء نافاس في سانتياغو بيرنابيو الموسم القادم حال لم يحصل النادي على العرض المناسب لبيعه.