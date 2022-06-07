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آمبر هيرد تتلقّى عرض صادم من نادي تعري.. بعد خسارتها لقضيتها مع جوني ديب

منشور 07 حزيران / يونيو 2022 - 07:13
جوني ديب وآمبر هيرد
جوني ديب وآمبر هيرد

خسرت النجمة العالمية "آمبر هيرد" الدعوى القضائية التي رفعها ضدها زوجها السابق النجم "جوني ديب"، حيث اتهمها بتشويه سمعته وتم الحكم لصالحه بدفع تعويضات تقدّر بقيمة 15 مليون دولار.

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وبعد ان فشلت آمبر هيرد في اقناع المحكمة بأن جوني ديب معنّف وأنه تسبب لها بايذاء جسدي ونفسي، أصبحت تدين لجوني بمبلغ 15 مليون دولار، وذلك لأن صافي ثروتها تبلغ 3 مليون دولار.

بعد خسارتها الدعوى ضد جوني ديب.. آمبر هيرد تتلقى عرضاً صادماً

وبعد انتشار العديد من الاخبار حول عدم قدرة هيرد دفع مبلغ التعويض واعلانها افلاسها، تلقّت آمبر عرض صادم من ملهى ليلي للبالغين في مدينة  لاس فيغاس، وعرض الملهى على الفنانة ان تعمل لديه كراقصة  تعري مقابل مبلغ 10 ملايين دولار وذلك حتى تتمكن من دفع التعويضات التي عليها لجوني ديب، وبالرغم من عدم وجود أي تأكيدات على هذا الخبر، حيث قال البعض حتى وإن كان العرض حقيقيًا فقد يكون وسيلة الملهى الليلي للسخرية من القضية وأن ما قدمه ليس حقيقي

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من جانبها لم تعلق الفنانة على هذا الخبر سواء بالتأكيد او النفي، الا انها صرحت مؤخرًا حول نيته الاستئناف بالقضية الشهيرة، لثقتها الكبيرة بانتصارها وبالقضاء

ويبدو واضحاً بان آمبر هيرد مصرّة على مواصلة المعركة القضائية ضد جوني ديب بالرغم من خسارتها بالأدلة والشهود، وذلك لكون القضية لجميع النساء اللواتي تعرضن للعنف المنزلي على حسب قولها وان خسارتها هو صدمة كبيرة وخذلان لجميع النساء المعنفات

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