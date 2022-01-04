  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. أديل تستغل سيلفستر ستالون وتستولي على قصره.. فما القصة

أديل تستغل سيلفستر ستالون وتستولي على قصره.. فما القصة

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:51
أديل
أديل

استغلت النجمة "أديل" التخفيضات التي وضعها النجم سيلفستر ستالون على قصره الواقع في بيفرلي هيلز وقامت بشرائه بسعر منخفض.

اقرأ ايضاًأديل تكشف السرّ وراء أغنية Hello.. وتصدم المتابعين حول رأيها عن الزواجأديل تكشف السرّ وراء أغنية Hello.. وتصدم المتابعين حول رأيها عن الزواج

النجمة البريطانية أديل - الصورة من حسابها في إنستغرام

تفاصيل شراء قصر سيلفستر ستالون

اشترت النجمة أديل قصر نجم هوليوود سيلفستر ستالون بعد أن فشل الأخير ببيعه بسعر خيالي بمقدار 110 ملايين، حيث قامت أديل بشراء القصر بسعر 58 مليون دولار.

واستغلت النجمة اديل انخفاض سعر القصر إلى المنتصف وقامت بشرائه بعد أن كان النجم سيلفستر ستالون قد عرض القصر في التسعينيات بمبلغ 110 ملايين وعند عدم وجود من يشتريه أخفضه حتى 85 مليون.

اقرأ ايضاًأديل تكشف السرّ وراء أغنية Hello.. وتصدم المتابعين حول رأيها عن الزواجأديل تتسبب بإيقاف مقدّم برامج عن عمله بتهمة الاساءة.. أهانها بألبومها الجديد!

وبعد أن انتقل سيلفستر هو وعائلته إلى فلوريدا قام بخفض السعر لأكثر من النصف لتستغل أديل هذا الشيء وتشتريه هي.

نبذة عن القصر وموقعه

يقع قصر سيلفستر ستالون في بيفرلي هيلز حيث صممه ريتشارد لاندري بمساحة 15.587 قدم مربعة ويضم ستة غرف نوم وتسع حمامات بالاضافة إلى ملعب غولف ومسبح ومكتبة ضخمة ويتميّز بإطلالة رائعة على المدينة ومنزل منفصل للضيوف.

كلمات دالة:أديلأخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرممتلكات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...