أديل تستغل سيلفستر ستالون وتستولي على قصره.. فما القصة

استغلت النجمة "أديل" التخفيضات التي وضعها النجم سيلفستر ستالون على قصره الواقع في بيفرلي هيلز وقامت بشرائه بسعر منخفض.

تفاصيل شراء قصر سيلفستر ستالون

اشترت النجمة أديل قصر نجم هوليوود سيلفستر ستالون بعد أن فشل الأخير ببيعه بسعر خيالي بمقدار 110 ملايين، حيث قامت أديل بشراء القصر بسعر 58 مليون دولار.

واستغلت النجمة اديل انخفاض سعر القصر إلى المنتصف وقامت بشرائه بعد أن كان النجم سيلفستر ستالون قد عرض القصر في التسعينيات بمبلغ 110 ملايين وعند عدم وجود من يشتريه أخفضه حتى 85 مليون.

وبعد أن انتقل سيلفستر هو وعائلته إلى فلوريدا قام بخفض السعر لأكثر من النصف لتستغل أديل هذا الشيء وتشتريه هي.

نبذة عن القصر وموقعه

يقع قصر سيلفستر ستالون في بيفرلي هيلز حيث صممه ريتشارد لاندري بمساحة 15.587 قدم مربعة ويضم ستة غرف نوم وتسع حمامات بالاضافة إلى ملعب غولف ومسبح ومكتبة ضخمة ويتميّز بإطلالة رائعة على المدينة ومنزل منفصل للضيوف.