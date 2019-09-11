أريانا غراندي بإطلالة قبيحة في أمستردام.. كروكس وجرابات بيضاء من غير بنطال

وصلت النجمة "أريانا غراندي" إلى أمستردام لاستكمال جولتها الغنائية العالمية Sweetener.

ونشرت أريانا صورتين عبر حسابها الخاص على إنستغرام قبل خروجها في نزهة خارج المدينة، إلا أن أريانا ظهرت بإطلالة قبيحة غير متناسقة تتضمن الجوارب وكروكس.

وارتدت النجمة بلوزة هودي سوداء من غير بنطال نسّقته مع كروكس وجرابات بيضاء وحقيبة يد من مجموعة Louis Vuitton، كما اعتمدت نصف رفعة.

والتقطت الصورة لنفسها على المرآة وقد علقت عليها: "التجول التجول".

وخلال وقت سابق نشرت أريانا مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة Don't Call Me Angel مع لانا ديل ري ومايلي سايريس، حيث ظهرن ثلاثتهن وهن يرتدين أجنحة ملاك سوداء وكبيرة.

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