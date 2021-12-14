مشاهير هوليوود الذين دخلوا القفص الذهبي عام 2021

اقترب عام 2021 على الانتهاء حيث شهد العديد من الأحداث واللحظات التي لا يمكن نسيانها وتبقى ذكرياتها عالقة في أذهان الجميع، وخاصة في الحياة الهوليوودية.

وشهد عام 2021 ارتباط العديد من المشاهير رسمياً بشركائهم سواء أكان زواج أم خطوبة أم اعلان علاقات حب.

وإليك قائمة بالمشاهير الذين أعلنوا زواجهم خلال عام 2021:

1- باريس هيلتون وكارتر ريوم

كان من أكثر الثنائي شهرة خلال عام 2021 هم باريس وزوجها كارتر حيث احتفلت نجمة الواقع بحفل زفافها والذي أقيم في منزل جدها الراحل في الولايات المتحدة.

وكان الثنائي قد أعلنا خطوبتهما في وقت سابق من نفس العام.

2- نيكولاس كيدج وريكو شيباتا

تزوّج النجم الهوليوودي نيكولاس كيدج للمرة الخامسة في فندق في لاس فيغاس من فتاة تدعى ريكو خلال 16 شباط.

وكان نيكولاس قد تزوّج عدة مرات قبل ريكو كانت أبرزهم ايريكا التي دام زواجها منه أربعة أيام فقط.

3- ليلي كولينز وتشارلي ماكدويل

أعلنت النجمة ليلي كولينز عن زواجها من الكاتب تشارلي ماكدويل حيث أقيم حفل زفاف صغير وسري في منتجع بولاية كولورادو في سبتمبر.

وكان الثنائي قد أعلنا خطوبتهما رسمياً قبل عدة أشهر من الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

4- ميادو ووكر ولويس ثورنتون آلان

احتفلت ابنة النجم الراحل "بول ووكر" ميادو بحفل زفافها من النجم لويس ثورنتون في أكتوبر وكان صديق والدها فان ديزل قد شارك معها في مراسم الزفاف.

وجاء الزواج بعد مرور شهرين من اعلان ميادو خطوبتها رسمياً على لويس.

5- آريانا غراندي

عقدت النجمة آريانا غراندي قرانها على وكيل العقارات دالتون جوميز حيث أقامت حفل زفاف في منزلها في كاليفورنيا بحضور 20 ضيف فقط.