أغنية جديدة تجمع عضو فرقة BTS شوقا مع نجم متوفى.. والمتابعون مصدومون!

سيشارك شوقا، أحد أعضاء فرقة BTS، في إحدى المقطوعات الموسيقية للألبوم الغنائي "Fighting Demons" للمغني الراب الأمريكي الراحل "جوس ورلد"، الذي توفي عام 2019.

ومن المقرر إصدار ألبوم جوس ورلد بعنوان "Fighting Demons" في تاريخ 10 ديسمبر 2021، احياءً لذكرى وفاته.

ووفقًا لقائمة الأغاني الكاملة لألبوم "'Fighting Demons" التي كشف عنها في 9 ديسمبر، يتضح أن شوقا سيشارك في أغنية "Girl of My Dreams".

وتساءل المعجبون عن كيفية تعاون شوقا مع جوس ورلد رغم وفاته، ليجيبهم أحد المتابعين: "الي بسأل كيف تعاون وهو متوفي هو ويونقي كانو مسجلين التعاون قبل ما يتوفى واليوم بسبب ذكرى وفاته طلبت امه انو يفرجو عن باقي اعمالو الي مات قبل ما ينشرها احيائاً لذكرى وفاته".

ويعتبر هذا التعاون الثنائي لشوقا مع النجم الراحل، فقد تعاون هو وزميله آر ام من فرقة BTS مع مغني الراب الراحل بأغنية "All Night" في شهر يونيو عام 2019، والتي وصفت بأنها أغنية هيب هوب معتدلة الإيقاع مستوحاة من عقد التسعينيات وتم إنتاجها بواسطة آر ام.

ويعتبر جوس ورلد، المعروف باسم جاراد آنثوني هيغينز، مغني راب وكاتب أغاني أمريكي من شيكاغو، إلينوي. ويعد شخصية رائدة في أنواع موسيقى الراب التي حظيت باهتمام كبير خلال منتصف أواخر عام 2010.

توفي جوس ورلد بتاريخ 8 كانون الأول عام 2019 عن عمر ناهز الـ21 عامًا، وقد أصدر ألبومه الأول Legends Never Die عام 2020 بعد وفاته، وحصد المركز الأول في قائمة "بيلبورد 200"، وحصد على جائزة أفضل مغني هيب هوب العام الماضي في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية.

