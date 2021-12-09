فرقة BTS ومسلسل Squid game يتألقان في حفل People's Choice Award

أقيم حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور 2021 (People's Choice Awards) يوم أمس الأربعاء الموافق 8 ديسمبر، وبالتأكيد لا بد أن تحظى فرقة BTS الكورية الجنوبية على التكريم الذي تستحقه.

استطاعت فرقة BTS على إثبات وجودها بأغانيها الضاربة التي استمع لها العالم بأجمع، لذلك حصلت على ثلاث جوائز في الحفل من بينها جائزة أفضل أغنية لعام 2021 عن أغنيتهم Butter، وأفضل فيديو مصوَّر لعام 2021 عن أغنيتهم Butter، بالإضافة إلى جائزة أفضل فرقة موسيقية لعام 2021.









ويجدر الإشارة إلى أغنية Butter حصدت على ما يقرب الـ 638 مليون مشاهدة على قناة الفيديوهات الأشهر يوتيوب، وأكثر من 20 مليون إعجاب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدث، بل استطاعت الدراما الكورية أن تثبت نفسها كذلك، حيث حصل المسلسل الكوري الأشهر Squid Game (لعبة الحبار) على جائزة أفضل مسلسل يستحق المشاهدة لعام 2021.

أحداث مسلسل Squid Game

وتتناول قصة مسلسل "لعبة الحبار" حياة 456 متسابقٍ يائسٍ يتنافسون في ست جولات تنطوي فكرتها على ألعاب طفولية شاعت في كوريا الجنوبية من أجل الفوز بـ 38.5 مليون دولار التي بإمكانها مساعدتهم على حل مشاكلهم. ومع ذلك، هناك الكثير على المحك لأن الخسارة في اللعبة تؤدي إلى الموت. ومثل لعبة The Hunger Games، هناك لاعب واحد اسمه "جي هون" يخطط للتمرد على السلطات لإنهاء اللعبة.