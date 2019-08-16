أغنية مايلي سايرس الجديدة تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها.. "أصبت بالشلل"! (فيديو)

يلجأ الفنان لفنه كي يتغلب على مشاعر الخذلان والحزن التي تنتابه حينما يمر بمرحلة صعبة في حياته، ولا نستثني هنا المغنيين الذين يبدؤون في تأليف الأغاني المستوحى من تجاربهم الشخصية.

أطلقت المغنية الأمريكية "مايلي سايرس" أغنية جديدة لها بعنوان Slide Away التي تدور حول تعاطيها المخدرات وإدمانها على شرب الكحول، بالإضافة إلى الأحلام الممزقة، والشعور بالندم، وحول مواصلة الحياة، ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على انفصالها عن زوجها الممثل الاسترالي "ليام هيمسورث".

بدأت الأغنية بعبارات مُتناقضة تعبر عن حياتها المشوشة، فغنَّت "في يوم من الأيامعشت في نعيم.. في يوم من الأيام أصبت بالشلل.. أعتقد أني سأفتقد أضواء الموانئ، لكن حان الوقت لتركها."

وأشارت إلى زوجها السابق بعبارات تُمثل حياتهم، تقول: "في يوم من الأيام، كان ذلك مقدر لنا، لكن استيقظنا يومًا لنرى أن كل شيء تحوَّل إلى غبار..حبيبي، عثرنا على بعضنا البعض، لكننا ضعنا..لذلك حان وقت المغادرة."

وأوضحت أنها لم تعد الفتاة ذات السابعة عشر من عمرها التي قابلها حينما كانا يافعين، فقد تغيَّر الوقت وكبرت لتصبح إنسانة أخرى، فيبدو أن "ليام" أخبرها أنها لم تعد الفتاة التي تعرَّف عليها سابقًا.

انفصلت "مايلي سايرس" و"ليام هيمسورث" بعد سبعة أشهر من زواجهما، وزعمت مصادر أن السبب يعود إلى أزمة ثقة بينهما، إذ ادعي أن "ليام" يتعاطى المخدرات ويسرف في شرب الكحول، بينما أوضحت جهات أخرى أن "مايلي" لم تكن مخلصة في علاقتها الزوجية؛ حيث أقدمت على خيانته بعدما رصدها وهي تتبادل القبل مع "كاتلين كارتر" خلال إجازة في إيطاليا.