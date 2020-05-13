أفضل 6 مسلسلات دراما يمكنك مشاهدتهم أثناء الحجر الصحي

استطاعت أعداد كبيرة من المسلسلات الدرامية والأفلام أن تحقق نجاحاً باهراً على مستوى العالم كما حققت نسبة مشاهدات عالية جداً، وسواء ذلك من خلال المشاهد الجميلة أم اقتناء الأزياء أم الحوار وغيرها.

ووسط التحذيرات الصحية بضرورة البقاء في المنزل تجنباً لعدوى فيروس كورونا حول العالم، ستبحث عن مصادر للتسلية في منزلك؛ لذلك إليك أشهر المسلسلات وأفضل الأعمال الدرامية التي يمكنك مشاهدتها في هذا الوقت الحالي منها:

1- The Crown (Netflix)

ارتفعت نسبة المشاهدة لهذه السيرة الذاتية الملكية الحائزة على جوائز مع أرفع طاقم من بينهم أوليفيا كولمان، وكلير فوي، وهيلينا بونهام كارتر، ومات سميث.

مع وجود الموسم الرابع قيد التنفيذ، تأكد من متابعة القصة من بدايتها.

2- Grace (Netflix)

يحكي المسلسل، الذي يستند إلى رواية للكاتبة "مارجريت أتوود"، القصة الحقيقية لخادمة أيرلندية تعيش في كندا في القرن التاسع عشر متهمة بقتل صاحب عملها ومدبرة منزلها.

الفيلم من بطولة سارة جادون، وآنا باكوين، وإدوارد هولكروفت، إنها قصة إدمان من ستة أجزاء.

3- Pride & Prejudice (Netflix)

كنا نتوق إلى السيد دارسي لجذب إليزابيث بينيت (جنيفر إيل). إنها حقيقة معترف بها عالميًا أن هذه السلسلة لا تكبر أبدًا.

4- Dracula (BBC iPlayer)

هذه الملحمة من ثلاثة أجزاء بطولة كليس بانغ هي تجديد مرعب تمامًا متعطش للدماء. بانج هو شخص مذنب، ذكي، ومخيف بشكل مثالي، في حين تلعب دوللي دور شقيقة بانغ، وهي فتاة شجاعة وباسلة تدعىأغاثا فان هيلسينج.

5- Wold Hall (BBC iPlayer)

إذا كنت تريد أن ترى داميان لويس يرتدي زي هنري الثامن وكلير فوي بشخصية آن بولين، فلا تبحث أبعد من هذه السلسلة المصغرة لعام 2015.

ترسم الدراما الارتفاع السريع لقوة توماس كرومويل (مارك ريلانس)، وقد حقق نجاحًا ساحقًا بالفوز بجائزة البافتا وجولدن جلوب.

6- The Musketeers (BBC iPlayer)

تدور أحداث الفيلم في مدينة باريس في القرن السادس عشر، وتروي قصة ثلاثة فرسان؛ أثوس، أراميس، وبورثوس، الذين يلتقون بالفتى D'Artagnan ، وهو فتى مزرعة ماهر يرغب في الانضمام إليهم، لتبدأ العصابة بالقتال لحماية الملك والوطن.

ويشارك في هذه الدراما الحيوية مجموعة من أشهر اللنجوم أمثال؛ بيتر كابالدي، وتوم بورك.

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