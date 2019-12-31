أقنعة على الوجه وحراسة مشددة.. هكذا وصلت فرقة BTS إلى نيويورك

وصلت فرقة كوريا الجنوبية "BTS" إلى مطار جون كينيدي في نيويورك أمس الإثنين لإحياء ليلة رأس السنة وسط اجراءات أمنية مشددة.

وارتدى أعضاء الفرقة كل منهم كمامة خاصة بالوجه بينما كانوا يركضون من خلال محطة الانتظار في المطار.

وستؤدي الفرقة عرضاً ليلة يوم الغد الثلاثاء وذلك من خلال البث التلفزيوني السنوي Rockin 'Eve من Times Square، حيث أنه من المقرر أن تأخذ الفرقة مركز الصدارة بعد الساعة العاشرة والنصف.

ووسط الإجراءات الأمنية المشددة اعترف مضيف البرنامج بأن المنتجين ليسوا متأكدين مما قد يحدث عند تواجد الفرقة فقال: "لا نعرف حتى ما يمكن توقعه في ميدان التايمز مع جميع الناس لأنه الفرقة لديها معجبين كثيرين ويتواجدون لحظة تواجد الفرقة، لذلك يمكن أن يكون نصف التايمز من محبي BTS".

وأصبحت فرقة BTS هي ضمن الفرق الأولى منذ تصدّر فرقة البيتلز التي سجّلت ثلاثة ألبومات في السنة على قائمة Billboard 200.

ويشار إلى أن الفرقة لديها أكثر ثلاث ألبومات مبيعاً عام 2019 أثناء تصدّرها في الولايات المتحدة، كما أنهم أنهوا جولة Love Yourself التي بدأت عام 2017.

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