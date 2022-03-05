أمل علم الدين "امرأة العام".. وتؤكد: موجودة دائمًا لحماية النساء

حصلت المحامية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" على لقب "امراة العام"، حيث تم اختيارها من قبل مجلة TIME خلال احصائيات قامت بها المجلة هذا الأسبوع.

أمل علم الدين "امرأة العام"

اختارت المجلة المحامية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" امرأة العام وذلك لدفاعها عن حقوق المراة بشكل خاص، كما وصفتها المجلة بانها المراة القوية التي لا تتراجع في قضايا، بالإضافة إلى حصولها على العدالة في دفاعها عن العديد من النساء اللواتي وقعن ضحية عنف جسدي.

وكتبت المجلة في تقرير خاص بها: "إن المحامية لا تحب الحديث عن نفسها، ولكن عندما تجلس معها تاخذك في جولة لأسوأ الأماكن في العالم حيث هناك الطغاة الذين من الممكن ان يقتلوك ولكن ستجدها في هذه الأماكن تتحدّى السلطة وتشحن النساء بالقوة الخاصة".

امل علم الدين تتحدث عن نفسها

تحدثت المحامية "أمل علم الدين" حول عملها كمحامية، حيث أنها تدافع عن القضايا التي تحبها والتي تشعر نحوها بشغف كبير، كما اكّدت أنها لا تأخذ بنصيحة البقاء على مسافة آمنة من الموّكل فقالت: "انا من المحاميين الذين يذهبون لكل مكان لحماية الموكلات وأنا موجودة دائماً".

أما حول اختيارها للنساء للدفاع عنهم قالت أمل في المقابلة: "انا فقط أذهب وأستجيب لما نراه في العالم، فالنساء يعيشون في العالم بدون حقوق، ومهمتي تركّز على الضحايا وتحريرهم ومقاضاة الجناة، وأنا أعمل بجهد كمحامية لحقوق الانسان".