أنجلينا جولي أم عصرية بجمبسوت أسود فضفاض في شوارع لوس أنجلوس!

تألقت النجمة أنجلينا جولي، البالغة من العمر 44 عامًا، بارتداء جمبسوت لونه أسود، أثناء قيامها بجولة تسوق مع توأميها نوكس وفيفيان البالغين من العمر 11 عامًا في مدينة لوس انجلوس.

وبحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن رداء أنجلينا أبرز قوامها النحيف ورشاقة جسدها، وكانت ترتدي نظارات شمسية وحقيبة سوداء بقيمة 1,700 دولار، وقامت بتسريح شعرها للخلف وانتعلت صندلًا في قدميها.

وظهر توأميها باطلالات عصرية من الجينز وأحذية رياضية. يُقال أن خروج أنجلينا مع اطفالها هو وسيلة لتعزيز الحوار والتواصل معهم.

والجدير بالذكر أنّ الثّنائي المُنفصل براد بيت وأنجلينا جولي لديهما ثلاثة أبناء بيولوجين وهم - نوكس وفيفيان، وشيلو التي تبلغ من العمر 13 عامًا، وثلاثة أطفال بالتبني وهم مادوكس،17 عامًا، باكس، 15 عامًا وزهارا التي تبلغ من العمر 14 عامًا.

بدأت علاقة أنجلينا وبراد في عام 2005 بعد تركه لزوجته جينيفر انستون، وتزوجا في عام 2014 ثم انفصلا في عام 2016 الأمر الذى أثار حزن محبيهما ممن كانوا يلقبونهم بـ "برانجلينا" بسبب حبهم الشديد لبعضهما البعض.

ومؤخرًا، شاركت النجمة أنجلينا جولي في سلسلة أفلام مارفل الجديدة، وحاز ذلك الأمر على إعجاب أطفالها، ومن المتوقع أن يبدأ عرضه في دور السينمات في شهر نوفمبر 2020. وشارك براد بيت زوجها السابق، مع النجم ليوناردو ديكابوري في الفيلم الروائي الجديد للمخرج كوينتن تارانتينو.

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