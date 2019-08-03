أنجلينا جولي بإطلالة مثيرة في حملة ترويجية.. غطت جسدها العاري بـ"شرشف"

روّجت النجمة "أنجلينا جولي" لعطر Guerlain's Mon Guerlain Intense الجديد، في حملة مذهلة ومثيرة في المحيط الريفي لمنزلها الكمبودي.

الفيديو من إخراج المصور السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار إيمانويل لوبيزكي، وظهرت بالفيديو بملّاءات ساتان، بينما كان الوشم من أعلى ظهرها إلى أسفله ظاهراً بالكامل.

وظهرت أنجلينا بإطلالة جريئة شبه عارية، وهي ترتدي ملّاءات ساتان، وأخرى شفافة، وكان وجهها خالياً من المكياج، أما على صعيد التسريحة، فقد اعتمدت الطريقة المنسدلة لشعرها، وفي لقطة اخرى الكعكة.

وكشف الفيديو نجمة فيلم Maleficent وهي تبتسم بينما كانت تستمتع برائحة العطر الفخم وأشعة الشمس، إلى أن أظهرت وشمها الملفت للنظر.

ومن المحتمل أن وشمها هذا هو واحد من الوشوم الأكثر شهرة التي تملكها، حيث حصلت عليه مع زوجها السابق براد بيت، قبل أشهر من انفصالهما.

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