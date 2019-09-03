أنجلينا جولي تتكيّف مع غياب مادوكس.. وتظهر بإطلالة أثيرية خلال نزهة نهارية

وضعت النجمة "أنجلينا جولي" ابنها الكبير مادوكس في كوريا الجنوبية لمدة عام ليكمل دراسته في جامعة يونسي في سيول الشهر الماضي.

واعترفت أنجلينا منذ ذلك الوقت بأنها لم تتوقف عن البكاء حيث قالت خلال مقابلة صحفية لها: "يا إلهي الأطفال يضعوننا في موقف قبيح"، وأضافت: "ما كان جميلاً هو الطريقة التي قال بها وداعاً عند نقله للمطار".

إلا أن النجمة اضطرت إلى التكيّف مع غياب مادوكس واحتفلت بعيد العمال برفقة أطفالها الآخرين باكس وزهارا وشيلو واصطحبتهم لتناول الغذاء في مطعم Fig & Olive في ويست هوليوود أمس الإثنين.

وظهرت جولي بإطلالة أثيرية وهي ترتدي فستاناً أبيض مزيّن بالكسرات، وأكمام طويلة، توسّطه حزام بني مما أعطاه لمسة بوهية جميلة.

وأكملت إطلالتها الأنيقة بارتدائها حقيبة يد مطابقة للحزام وحذاء مسطح، بالإضافة إلى أنها اعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها، إلا أن طفليها التوأم فيفيان ونوكس لم يتواجدا معها خلال النزهة النهارية.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: