أوبرا وينفري غاضبة من حركة الأمير هاري.. خسرت الملايين بفعلته!

يقال إن الأمير هاري أزعج مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري من خلال إجراء مقابلة مع مقدم البرامج جيمس كوردن مؤخرًا.

إذا تم تصديق التقارير، فإن أوبرا وينفري غاضبة من دوق ساسكس لإجرائه مقابلة مع الممثل الكوميدي البريطاني قبل فترة طويلة من مقابلتها المتفجرة المرتقبة مع الزوج الملكي.

ونقلت ميرور أونلاين عن الصحفي بنجامين باتروورث قوله: "أي شخص رأى جيمس كوردن والأمير هاري يوم الجمعة، أولاً وقبل كل شيء، لابد أن أوبرا كانت غاضبة من أنه قد أعطى بالفعل سبب استقالته من العائلة المالكة لجيمس كوردن، وبذلك لم تتمكن من الحصول على الأخبار حصريًا ".

وأضاف: "لقد أهدرت بعض الملايين هناك، لكني أجد أنه من غير العادي تمامًا كيف أن الزوجين الثريين للغاية ويتمتعان بمكانة عالية في الحياة مثل الدوق والدوقة يمكنهما أن يبدوان رخيصين للغاية".

يذكر أن عائلة ساسكس ستجلس مع أوبرا وينفري لإجراء مقابلة في أوقات الذروة، والتي ستبث يوم الأحد الموافق 7 مارس.