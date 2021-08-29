أورلاندو بلوم ينجو من الموت والشلل.. تعرف على التفاصيل!

استعاد النجم البريطاني أورلاندو بلوم ذكرى حادثٍ مأساوي كاد يودي بحياته قبل 23 عامًا، وشارك متابعيه عبر موقع "إنستغرام" تفاصيل الواقعة وأعرب عن مدى امتنانه لخروجه منها بسلامة.

نشر أورلاندو بلوم، البالغ من العمر 44 عامًا، صورتين له وهو يفود دراجة هوائية عبر حسابه على "إنستغرام"، إحداهما قديمة والأخرى حديثة مُرفقًا إياها بتفاصيل الحادث الذي نجا منه بأعجوبة من موت محقق بعدما تعرض لإصابة خطرة في عموده الفقري عام 1998.





وكتب بلوم: "هذا أنا مُرتديًا دعامة الظهر بعد حوالي 3 أشهر من سقوطي عن الطابق الثالث الذي تسبب في كسر عمودي الفقري عام 1998، ونجوت بمعجزة من الموت والشلل.. أشعر بالامتنان يوميًا على أطرافي التي سمحت لي بالحركة والعيش لأقصى حدود في جو أكثر آمانًا الآن".

ويجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بلوم تفاصيل الحادثة، فقد تطرَّق للموضوع خلال لقاء أجراه عام 2005، وأوضح أنه كان يتسلق أحد الأسطح برفقة أصدقائه حينما انزلقت قدمه وسقط من ارتفاع ثلاثة طوابق؛ الأمر الذي تسبب في كسر فقرات ظهره وخضوعه لعملية جراحية، وقد راودته فكرة العيش على كرسي متحرك لبقية جياته على مدة أربعة أيام.

يذكر أن بلوم لديه طفلة تُدعى "دايزي" من خطيبته النجمة الأمريكية "كاتي بيري".