كاتي بيري تثير شائعات زواجها سرًا من أورلاندو بلوم.. هذه الصور قد تكون الدليل

أثارت المغنية الأمريكية كاتي بيري شائعات زواجها من خطيبها المغني الإنجليزي أورلاندو بلوم، والد طفلتها ديزي، حيث شوهدت مُرتديةً خاتمًا في الإصبع المخصص للزواج!

رصدت عدسات الباباراتوي النجمة البالغة من العمر 36 عامًا مُرتديةً خاتمًا ذهبيًا أثناء نزهة قصيرة على الشاطئ في مدينة هاواي برفقة خطيبها أورلاندو بلوم وطفلتها الصغيرة يوم الإثنين الماضي.





في الصور تبدو كاتي مفعمة بالحيوية مُرتديةً بدلة أرجوانية ضيقة وقناع وجه وردي مُزيَّن بطبعات ملونة وقبعة بيسبول مطبوع عليها كلمة "ماما"، لكن لفتت الأنظارإلى خاتمها الذهبي في اصبع البنصر.

من جهة أخرى، شوهد بلوم بإطلالة كاجوال بينما حمل طفلته البالغة من العمر ستة أشهر على ظهره، وإلى جانبه يسير ابنه فلين، البالغ من العمر 10 سنوات، الذييتشاركه مع حبيبته السابقة عارضة الأزياء ميرندا كير.

يذكر أن بلوم، البالغ من العمر 44 عامًا" وكاتي التقيا لأول مرة في عام 2016 لكنهما انفصلا في العام التالي، ثم استأنفا قصة حبهما عام 2018 ومنذ ذلك الحين وعلاقتهما تزداد متانة.