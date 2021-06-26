إصابة بالكتف تمنع هاريسون فورد من استكمال تصوير إنديانا جونز 5

بعد مرور اكثر من١٢ عاماً على تقديم الجزء الرابع من سلسلة افلام إنديانا جونز الشهيرة، عاد الممثل الأميركي هاريسون فورد لتصوير الجزء الخامس والاخير من سلسلة الأفلام الشهيرة والذي من المنتظر عرضه في دور السينمات في ال29 من شهر يوليو عام 2022.

وبدأ فورد، 78 عاماً، وطاقم العمل خلال الأسابيع الأخيرة في بدء تصوير الجزء الخامس في المملكة المتحدة ولكن تعرض فورد لإصابة في الكتف أثناء التدريب على أحد المشاهد القتالية في الفيلم مما أجبره على وقف التصوير.

ووفقاً لما أفادت به " بي بي سي "، فإن حجم ومدى خطورة الإصابة التي تعرض لها فورد لم يتم الكشف عنها حتى الأن ولكن اكتفى ستديو ديزني السينمائي بإعلان أن مواعيد التصوير سيتم تغييرها حتى يُستكمل التصوير بدون بطل العمل إلى أن يتعافى من إصابته وفقاً لخطة العلاج التي يحددها له الأطباء.

والجدير ذكره أن هذه ليست الحادثة الأولى التي يتعرض لها فورد أثناء التصوير فمنذ 7 سنوات ماضية أصيب خلال تصوير فيلم حرب النجوم وتعرض لكسر في ساقه بعد أن سحقه إحدى الأبواب الهيدرو ليكية الموجودة بطائرة كان يقودها بنفسه في الفيلم مما اضطر القائمين على الفيلم بنقله جواً لتلقي العلاج في المستشفى وذكرت التقارير حينها أن فورد كان على وشك فقدان حياته جراء هذا الحادث.

ولدى الممثل الشهير هاريسون فورد تاريخ حافل مع الحوادث ففي عام 2017 هبط بطائرته عن طريق الخطأ في مدرج الطائرات وذلك قبل وقت قصير من وصول طائرة رحلات تُقل على متنها 100 شخص.

وفي عام 2015 تعرض ايضاً لجروح في الرأس وكسر في الذراع جراء هبوط خاطئ بطائرته في ولاية كاليفورنيا.

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