إليك قائمة الفائزين في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية .. تايلور سويفت تتفوق على مايكل جاكسون!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019 ليلة أمس الأحد على مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس، وتضمَّنت قائمة الفائزين نخبة من النجوم المعروفين في عالم الغناء.

وحظيت مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" بالنصيب الأكبر من عدد الجوائز، إذ فازت بـست جوائز من بينها جائزة فنانة العقد تكريمًا لمسيرتها الفنية خلال السنوات العشر الماضية لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، وبذلك تفوَّقت على مغني البوب الراحل "مايكل جاكسون" الذي حصد 24 جائزة.

وهنا نعرض قائمة الفائزين في الحفل:

1. جائزة فنان العام - المغنية الامريكية "تايلور سويفت"

We're not crying, you're crying. Huge congratulations to @taylorswift13 for winning #AMAs Artist of the Year! 👏 pic.twitter.com/A0OnN7hFJm — American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019

2. جائزة أفضل فنانة صاعدة- المغنية الأمريكية "بيلي ايليتش"

⚡️ CAN YOU BELIEVE IT ⚡️ Congrats @billieeilish on your much deserved #AMAs New Artist of the Year win! #BillieOnAMAs pic.twitter.com/75WQiKB9pO — American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019

3. جائزة أفضل تعاون غنائي للعام- شاون ميندز وكاميلا كابيو في أغنية Senorita

4. جائزة أفضل جولة للعام- الفرقة الكورية BTS

5. جائزة أفضل فيديو موسيقي- You Need to Calm Down للمغنية الأمريكية "تايلور سويفت"

6. جائزة المغني الاجتماعي المفضل- الفرقة الكورية BTS

A special thank you message from @BTS_twt to the ARMY for winning Favorite Duo or Group - Pop/Rock! #AMAs pic.twitter.com/mkdFiMwmhI — American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019

7. جائزة أفضل مغني عن فئة أغاني البوب/ الروك- الدي جي خالد

8. جائزة أفضل مغنية عن فئة أغاني البوب / الروك- المغنية الامريكية تايلور سويفت

9. جائزة أفضل فرقة عن فئة أغاني البوب/ الروك- الفرقة الكورية BTS

10. جائزة أفضل ألبوم غنائي عن فئة أغاني البوب/ الروك- ألبوم Lover للمغنية الأمريكية "تايلور سويفت"

11. جائزة أفضل أغنية عن فئة أغاني البوب/ الروك- أغنية Without Me للمغنية الأمريكية "هاسلي"

12. جائزة أفضل مغني عن فئة أغاني الكانتري- المغني الشهير "كاني براون"

13. جائزة أفضل مغنية عن فئة أغاني الكانتري- المغنية الشهيرة "كاري آندرود"

14. جائزة أفضل فرقة أو ديو عن فئة أغاني الكانتري- دان وشاي

15. جائزة أفضل ألبوم غنائي عن فئة أغاني الكانتري- ألبوم Cry Pretty للمغنية "كاري أندرود"

16. جائزة أفضل أغنية عن فئة أغاني الكانتري- Speechless للثنائي "دان شاي"

17. جائزة أفضل فنانة عن فئة أغاني الراب/ الهيب هوب- مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي"

18. جائزة أفضل ألبوم عن فئة أغاني الراب/ الهيب هوب- Hollywood's Bleeding للمغني الراب "بوست مالون"

🙌 A round of applause as @PostMalone takes home #AMAs Favorite Album - Rap/Hip-Hop! pic.twitter.com/DAS8WFUaWg — American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019

19. جائزة أفضل أغنية عن فئة أغاني الراب/ الهوب هوب- أغنية Old Town Road للمغني الأمريكي "بيلي راي سايرس"

20. جائزة أفضل مغني عن فئة أغاني السول/ آر آند بي- المغني الشهير "برونو مارس"

21. جائزة أفضل مغنية عن فئة أغاني السول/ آر آند بي- النجمة العالمية "بيونسيه"

22. جائزة أفضل ألبوم عن فئة أغاني السول/ آر آند بي- ألبوم Free Spirit للدي جي "خالد"

23. جائزة أفضل أغنية عن فئة أغاني السول/ آر آند بي- أغنية Talk للدي جي خالد

24. جائزة الفنان البديل المفضل- المغنية الأمريكية "بيلي ايليتش"

Congratulations to our first winner of the night, @billieeilish! She's taking home #AMAs Favorite Artist - Alternative Rock. #BillieOnAMAs pic.twitter.com/CSXnuXHooE — American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019

لمزيد من Buzz بالعربي: