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إليك قائمة الفائزين في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية .. تايلور سويفت تتفوق على مايكل جاكسون!

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:13
تايلور سويفت
تايلور سويفت

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019 ليلة أمس الأحد على مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس، وتضمَّنت قائمة الفائزين نخبة من النجوم المعروفين في عالم الغناء.

وحظيت مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" بالنصيب الأكبر من عدد الجوائز، إذ فازت بـست جوائز من بينها جائزة فنانة العقد تكريمًا لمسيرتها الفنية خلال السنوات العشر الماضية لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، وبذلك تفوَّقت على مغني البوب الراحل "مايكل جاكسون" الذي حصد 24 جائزة.

وهنا نعرض قائمة الفائزين في الحفل:

1. جائزة فنان العام - المغنية الامريكية "تايلور سويفت"

 

2.  جائزة أفضل فنانة صاعدة- المغنية الأمريكية "بيلي ايليتش"

3. جائزة أفضل تعاون غنائي للعام- شاون ميندز وكاميلا كابيو في أغنية Senorita

 

4. جائزة أفضل جولة للعام- الفرقة الكورية BTS

5. جائزة أفضل فيديو موسيقي- You Need to Calm Down للمغنية الأمريكية "تايلور سويفت"

6. جائزة المغني الاجتماعي المفضل- الفرقة الكورية BTS

7. جائزة أفضل مغني عن فئة أغاني البوب/ الروك- الدي جي خالد

8. جائزة أفضل مغنية عن فئة أغاني البوب / الروك- المغنية الامريكية تايلور سويفت

9. جائزة أفضل فرقة عن فئة أغاني البوب/ الروك- الفرقة الكورية BTS

10. جائزة أفضل ألبوم غنائي عن  فئة أغاني البوب/ الروك- ألبوم Lover للمغنية الأمريكية "تايلور سويفت"

11. جائزة أفضل أغنية عن فئة أغاني البوب/ الروك- أغنية Without Me للمغنية الأمريكية "هاسلي"

 

12. جائزة أفضل مغني عن فئة أغاني الكانتري- المغني الشهير "كاني براون"

13. جائزة أفضل مغنية عن فئة أغاني الكانتري- المغنية الشهيرة "كاري آندرود"

14. جائزة أفضل فرقة أو ديو عن فئة أغاني الكانتري- دان وشاي

15. جائزة أفضل ألبوم غنائي عن فئة أغاني الكانتري- ألبوم Cry Pretty للمغنية "كاري أندرود"

16. جائزة أفضل أغنية عن فئة أغاني الكانتري- Speechless للثنائي "دان شاي"

17. جائزة أفضل فنانة عن فئة أغاني الراب/ الهيب هوب- مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي"

18.  جائزة  أفضل ألبوم عن فئة أغاني الراب/ الهيب هوب- Hollywood's Bleeding  للمغني الراب "بوست مالون"

 

19. جائزة أفضل أغنية عن فئة أغاني الراب/ الهوب هوب- أغنية Old Town Road للمغني الأمريكي "بيلي راي سايرس"

 

20. جائزة أفضل مغني عن فئة أغاني السول/ آر آند بي- المغني الشهير "برونو مارس"

21. جائزة أفضل مغنية عن فئة أغاني السول/ آر آند بي- النجمة العالمية "بيونسيه"

22. جائزة أفضل ألبوم عن فئة أغاني السول/ آر آند بي- ألبوم Free Spirit  للدي جي "خالد"

23. جائزة أفضل أغنية عن فئة أغاني السول/ آر آند بي- أغنية Talk للدي جي خالد

24. جائزة الفنان البديل المفضل- المغنية الأمريكية "بيلي ايليتش"

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